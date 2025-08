O chefe da Mercedes, Toto Wolff, esclareceu os relatos de que uma "reunião de crise" foi realizada dentro da equipe após o GP da Bélgica de Fórmula 1.

A equipe sediada em Brackley teve uma queda no desempenho após o GP do Canadá, onde George Russell venceu e o companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli conquistou o primeiro pódio na F1 com um terceiro lugar.

Porém, depois de terminar o GP da Bélgica em quinto lugar, Russell explicou à mídia que houve uma "grande reunião" na equipe esta semana, o que levou a relatos de uma emergência ou "reunião de crise".

"Isso é sempre uma grande bobagem, essa conversa sobre uma 'reunião de crise'", disse Wolff à Sky Sports Alemanha.

"Temos reuniões todas as semanas para avaliar a situação do carro e o que podemos melhorar. E uma dessas reuniões foi na semana passada, exatamente como planejado, com os pilotos. Fazemos isso regularmente, a cada poucos meses. Essa foi a 'grande' reunião. E foi muito interessante", explicou.

Russell também esclareceu seus comentários ao falar com a mídia antes do GP da Hungria: "Acho que meus comentários sobre uma grande reunião foram provavelmente um pouco exagerados, porque conversamos mensalmente com todos na fábrica. Obviamente, conversamos semanalmente com as pessoas que estão aqui na equipe de corrida, portanto, não é nada anormal", disse.

George Russell, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Na verdade, essa reunião foi planejada provavelmente há três ou quatro semanas, assim como todas essas reuniões, mas é evidente que nosso desempenho como equipe regrediu nas últimas seis ou sete corridas, e estamos tentando entender por que isso aconteceu".

"Acho que há uma série de fatores em jogo. Obviamente, temos um pouco de dificuldade nas condições mais quentes - Spa não estava quente, mas geralmente temos dificuldade nessas condições. Estamos agora no verão [europeu], o início da temporada foi na primavera e trouxemos algumas pequenas atualizações, que podem não estar funcionando como esperávamos", adicionou. "Portanto, vamos reverter alguns pequenos itens. Acho que perdemos um pouco o rumo e vamos voltar ao básico, focar nas partes principais do carro e ver onde isso nos leva".

