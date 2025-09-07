Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, ficou frustrado ao assistir o GP da Itália de Fórmula 1. As 'Flechas de Prata' não tiveram uma corrida tranquila em Monza com George Russell terminando em quinto e Andrea Kimi Anontelli em nono.

"Hoje, um piloto fez com que todos os outros parecessem bobos", disse Wolff em referência à condução dominante de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conseguiu converter uma pole impressionante em uma vitória ainda mais impressionante no circuito de Monza, terminando 19 segundos à frente de Lando Norris, da McLaren.

"Eles realmente precisam se perguntar o que ele está fazendo de diferente. No geral, não fomos competitivos no fim de semana. Um quinto e um nono lugares não são absolutamente satisfatórios. Não acho que, com nossa configuração atual, tenhamos um carro que possa subir ao pódio de forma consistente. Mas Kimi cometeu muitos erros."

"Ele só precisa ter um fim de semana sólido. Então, ele estará correndo em igualdade de condições com Leclerc e George. E com George, as coisas também não foram completamente tranquilas hoje."

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Russell comprometeu sua corrida na perseguição a Charles Leclerc, da Ferrari, não conseguindo fazer uma ultrapassagem estragando seus pneus.

"Acho que ele se esforçou demais tentando ficar perto de Leclerc", explicou Wolff. "Quando os carros estão tão próximos, a ultrapassagem já é muito difícil. E como ele estava forçando muito, destruiu os pneus."

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!