F1 - Wolff exalta vitória de Verstappen em Monza: "Fez todo mundo parecer bobo"
Chefe da Mercedes destacou corrida complicada das 'Flechas de Prata' em território italiano
Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, ficou frustrado ao assistir o GP da Itália de Fórmula 1. As 'Flechas de Prata' não tiveram uma corrida tranquila em Monza com George Russell terminando em quinto e Andrea Kimi Anontelli em nono.
"Hoje, um piloto fez com que todos os outros parecessem bobos", disse Wolff em referência à condução dominante de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conseguiu converter uma pole impressionante em uma vitória ainda mais impressionante no circuito de Monza, terminando 19 segundos à frente de Lando Norris, da McLaren.
"Eles realmente precisam se perguntar o que ele está fazendo de diferente. No geral, não fomos competitivos no fim de semana. Um quinto e um nono lugares não são absolutamente satisfatórios. Não acho que, com nossa configuração atual, tenhamos um carro que possa subir ao pódio de forma consistente. Mas Kimi cometeu muitos erros."
"Ele só precisa ter um fim de semana sólido. Então, ele estará correndo em igualdade de condições com Leclerc e George. E com George, as coisas também não foram completamente tranquilas hoje."
Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Russell comprometeu sua corrida na perseguição a Charles Leclerc, da Ferrari, não conseguindo fazer uma ultrapassagem estragando seus pneus.
"Acho que ele se esforçou demais tentando ficar perto de Leclerc", explicou Wolff. "Quando os carros estão tão próximos, a ultrapassagem já é muito difícil. E como ele estava forçando muito, destruiu os pneus."
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - Wolff defende Hamilton: 'Se ele se aposentar, ainda será o melhor piloto de todos os tempos"
F1: Wolff dá pistas sobre possível ida de Verstappen para Mercedes no futuro
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas
F1: Russell explica treta com pneus no Q3 e se contenta com P5
F1: Vasseur elogia atitude de Antonelli após batida com Leclerc
Jacques Villeneuve detona Antonelli: "Talvez a F1 seja demais para ele"
Últimas notícias
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários