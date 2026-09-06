F1: Wolff explica estratégia diferente para Antonelli e Russell, cita tensão com brigas na pista em Monza e exalta Kimi

O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, 'abriu o jogo' após o GP da Itália, vencido por Andrea Kimi Antonelli após batalha com o companheiro George Russell neste domingo em Monza.

"Eles sempre correram de forma limpa. Houve momentos em que pensamos: "Está limpo, mas está um pouco perto demais...". Eu cheguei a ficar com o dedo no botão para falar com Marcus (Dudley, engenheiro de Russell), Bono (Peter Bonington, engenheiro de Antonelli), Kimi ou George, mas não o apertei", afirmou o comandante mercedista pós-corrida, antes de ater-se à disputa derradeira entre os dois pilotos, com erro de Kimi.

"O último incidente foi lamentável. George tentou não cortar a curva, enquanto Kimi — obviamente passando pela sujeira da pista fora do traçado ideal — acabou seguindo reto; aquilo poderia ter resultado em um desastre para o resultado da corrida. Teríamos parecido idiotas", ponderou Wolff. O Motorsport.com mostra o 'lance' no vídeo abaixo:

"Vamos discutir essa situação como mais um elemento para definir como queremos correr no futuro. Mas acho que valeu a pena demonstrar o espírito de competição da equipe e permitir que eles disputassem posição entre si", disse Toto.

Wolff também falou sobre a estratégia da equipe, especialmente sobre a decisão de fazer um pit com Antonelli no meio do GP, quando veio o safety car virtual em decorrência do abandono de Lance Stroll, canadense da Aston Martin - já George ficou na pista até o fim.

"Não sabíamos qual era a melhor estratégia. Naquele momento, o sistema indicava que a estratégia de uma parada levaria vantagem. A de duas paradas estava chegando perto no final, mas não alcançaria o líder. Era isso que o software apontava. Então, você tem uma estratégia de proteção em certo momento, e essa era claramente a opção de proteção óbvia", explicou o chefe das Flechas de Prata.

Toto também foi questionado sobre o quão especial essa vitória de Monza foi para ele e para Kimi "Isso soa bem pouco romântico agora, mas... acabo esquecendo das vitórias. Há algumas delas [que são especiais]. Talvez a minha primeira [como piloto], mas não é algo tão glamouroso quanto se gostaria. Tem a do Pastor Maldonado em Barcelona (Williams). Ou a do Nico Rosberg com a Mercedes, a primeira em Mônaco".

"A do Lewis Hamilton em Singapura. Então, existem algumas dessas vitórias marcantes. E, certamente, esta é uma de que vou me lembrar. É a forma como o ciclo se fechou. Dois anos atrás, no [acidente no] primeiro treino livre de Monza, foi provavelmente o momento mais difícil da carreira dele, tanto para ele quanto para sua família. Um momento em que todos duvidavam, inclusive ele mesmo. E então, dois anos depois, vem a glória máxima"

"O maior momento da carreira dele., e que provavelmente continuará sendo um dos maiores momentos de toda a sua trajetória no futuro. Mesmo que ele vença outros 200 GPs, essa vitória sempre será especial", disse o cartola austríaco da F1, que exaltou Kimi.

"Nunca duvidamos de Andrea: foi por isso que lhe demos a oportunidade. E então ele começou essa nova fase com um ímpeto que ninguém esperava. É impressionante a sua capacidade e a forma como ele assimilou as experiências do ano passado".

"Ele vivenciou a pressão da mídia e a atenção que recebe. Ele processou e internalizou isso. É por isso que vemos esses resultados agora. Ainda assim, é surpreendente e incrível ver a rapidez com que ele evolui. Para mim, é como um agente de IA que aprende e se aprimora continuamente. Essa é a velocidade do processo. E a idade dele certamente ajuda : a capacidade cognitiva e intelectual de melhorar constantemente".

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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