Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Indy: O’Ward transforma o duelo da Arrow McLaren em vitória em Mid-Ohio

Indy
Mid-Ohio
Indy: O’Ward transforma o duelo da Arrow McLaren em vitória em Mid-Ohio

Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve

Marçal Müller termina em 6º e mantém liderança da Porsche Cup

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Marçal Müller termina em 6º e mantém liderança da Porsche Cup

Porche Cup: Silvio Morestoni tem jornada consistente no Algarve e garante o sétimo lugar na corrida 2

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porche Cup: Silvio Morestoni tem jornada consistente no Algarve e garante o sétimo lugar na corrida 2

F1: Hamilton escapa de punição e mantém pódio no GP da Grã-Bretanha

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Hamilton escapa de punição e mantém pódio no GP da Grã-Bretanha

F1 - Wolff explica problema que arruinou corrida de Antonelli em Silverstone: "Responsabilidade é nossa"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Wolff explica problema que arruinou corrida de Antonelli em Silverstone: "Responsabilidade é nossa"

F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1 - Wolff explica problema que arruinou corrida de Antonelli em Silverstone: "Responsabilidade é nossa"

Chefe da Mercedes também afirmou que, caso não tivesse tal questão, o jovem italiano teria chegado em Leclerc e triunfado no GP da Grã-Bretanha

Redação Motorsport.com
Publicado:

Uma possível vitória de Kimi Antonelli foi arruinada por uma peça que se quebrou e criou um problema para o jovem italiano, que não conseguia fazer curvas simples e tomou punição de infração dos limites de pista por isso, com o piloto de 19 anos terminando fora da zona de pontuação do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Toto Wolff, chefe da Mercedes, explicou o que, inicialmente, a equipe acha ter causado tais questões.

Leia também:

Wolff, após a corrida, começou afirmando que, caso Antonelli não tivesse tido tal problema, teria pneus e ritmo para alcançar e ultrapassar Charles Leclerc, que venceu a corrida em Silverstone.

"Nós tivemos esse debate porque nossos estrategistas, que são muito mais inteligentes do que eu, disseram que tínhamos que criar uma diferença de estratégia, mas intuitivamente eu disse: 'Bem, isso é tempo demais, sabe, faltam 12 ou 13 voltas para tirar 15 segundos e não sei se vamos alcançá-lo'". 

"E então o deixamos na pista, ele saiu e foi quase dois segundos mais rápido em certas voltas e teria alcançado o Charles a cinco ou seis voltas do final. Teríamos visto uma batalha épica pela vitória".

O executivo confirmou que a peça quebrada que se alojou na suspensão era um defletor de ar que fica na parte interna da roda, apelidada de cake tin ou 'forma de bolo'.

"Sim, parecia a cake tin. Achamos que foi na curva 9 porque foi quando apareceu pela primeira vez, mas, sabe, a responsabilidade é nossa, um carro não deveria quebrar e não acho que a irregularidade estivesse pior do que nas voltas anteriores".

"Ele não conseguia mais virar. Primeiro foi bloqueado por uma peça do carro e depois, no final, quando ela sumiu... nós ainda não fizemos a autópsia do que aconteceu, é apenas uma teoria que temos no momento", admitiu.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

PÓDIO AO VIVO: Acompanhe debate sobre GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
PÓDIO AO VIVO: Acompanhe debate sobre GP da Grã-Bretanha de F1

F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

F3
F3
Silverstone
F3: De Palo vence corrida principal de Silverstone; Clerot fica em 13º

Últimas notícias

Indy: O’Ward transforma o duelo da Arrow McLaren em vitória em Mid-Ohio

Indy
Mid-Ohio
Indy: O’Ward transforma o duelo da Arrow McLaren em vitória em Mid-Ohio

Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve

Marçal Müller termina em 6º e mantém liderança da Porsche Cup

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Marçal Müller termina em 6º e mantém liderança da Porsche Cup

Porche Cup: Silvio Morestoni tem jornada consistente no Algarve e garante o sétimo lugar na corrida 2

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porche Cup: Silvio Morestoni tem jornada consistente no Algarve e garante o sétimo lugar na corrida 2