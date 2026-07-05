Uma possível vitória de Kimi Antonelli foi arruinada por uma peça que se quebrou e criou um problema para o jovem italiano, que não conseguia fazer curvas simples e tomou punição de infração dos limites de pista por isso, com o piloto de 19 anos terminando fora da zona de pontuação do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Toto Wolff, chefe da Mercedes, explicou o que, inicialmente, a equipe acha ter causado tais questões.

Wolff, após a corrida, começou afirmando que, caso Antonelli não tivesse tido tal problema, teria pneus e ritmo para alcançar e ultrapassar Charles Leclerc, que venceu a corrida em Silverstone.

"Nós tivemos esse debate porque nossos estrategistas, que são muito mais inteligentes do que eu, disseram que tínhamos que criar uma diferença de estratégia, mas intuitivamente eu disse: 'Bem, isso é tempo demais, sabe, faltam 12 ou 13 voltas para tirar 15 segundos e não sei se vamos alcançá-lo'".

"E então o deixamos na pista, ele saiu e foi quase dois segundos mais rápido em certas voltas e teria alcançado o Charles a cinco ou seis voltas do final. Teríamos visto uma batalha épica pela vitória".

O executivo confirmou que a peça quebrada que se alojou na suspensão era um defletor de ar que fica na parte interna da roda, apelidada de cake tin ou 'forma de bolo'.

"Sim, parecia a cake tin. Achamos que foi na curva 9 porque foi quando apareceu pela primeira vez, mas, sabe, a responsabilidade é nossa, um carro não deveria quebrar e não acho que a irregularidade estivesse pior do que nas voltas anteriores".

"Ele não conseguia mais virar. Primeiro foi bloqueado por uma peça do carro e depois, no final, quando ela sumiu... nós ainda não fizemos a autópsia do que aconteceu, é apenas uma teoria que temos no momento", admitiu.

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