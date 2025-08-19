Toto Wolff, ex-chefe de Lewis Hamilton na Fórmula 1, acredita que o heptacampeão ainda é capaz de ganhar mais um título, mas apenas sob as condições certas. O piloto britânico venceu seis campeonatos junto com a Mercedes de Wolff e, no início deste ano, se juntou a Ferrari, mas a situação do time italiano não tem sido fácil nos últimos anos e não melhorou como esperado com a chegada de Hamilton.

Falando à mídia no GP da Hungria, Wolff disse: "Se Lewis puder confiar em seu carro e se o carro fizer o que ele quer, então sim [poderá ganhar mais um título]. Mas não se o carro não lhe der o feedback que ele quer - como tem sido o caso da Mercedes nos últimos anos e, aparentemente, ainda pior agora com a Ferrari".

Hamilton é autocrítico

Wolff, no entanto, enfatizou que a fase ruim não deve ser entendida como uma avaliação das habilidades de Hamilton, afirmando que "Lewis definitivamente tem o que é preciso". No entanto, o próprio Hamilton pareceu muito diferente na Hungria: depois da classificação ruim, disse que era "inútil" e sugeriu que a Ferrari talvez tivesse que procurar outro piloto.

Ao contrário de outros observadores, Wolff não dá muita importância a esses comentários. "Lewis fala usando muito a emoção. Foi sua opinião honesta", disse.

"Já passamos por isso no passado. Quando Lewis sentiu que não havia atendido às suas próprias expectativas, ele já era emocionalmente transparente quando era um garoto e também quando era um jovem adulto", continuou.

Por que Wolff continua acreditando em Hamilton

Hamilton ainda é "o GOAT" (melhor de todos os tempos - greatest of all time, em inglês), explicou Wolff. De fato, não há nenhum recorde importante na F1 que Hamilton não detenha. E os sucessos do passado, da época em que esteve na Mercedes entre 2013 e 2024, "ninguém pode tirar isso dele".

É por isso que Wolff aconselha o britânico a continuar se dedicando: "Lewis não deve ir a lugar nenhum. No próximo ano, haverá carros totalmente novos que podem ser pilotados de forma completamente diferente, com novos sistemas de direção que exigem gerenciamento inteligente de energia. Isso é o ideal para ele".

Isso porque Hamilton está tendo dificuldades na atual era da F1 com carros de efeito solo, "assim como a Mercedes, que ficou aquém das expectativas desde 2022. Mas Lewis ainda tem um caminho a percorrer na F1 e espero que ele permaneça no esporte por muitos anos. O próximo ano certamente será importante para ele", finalizou Wolff.

