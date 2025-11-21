Todas as categorias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

Chefe da Mercedes espera que o britânico esteja na frente do pelotão novamente assim que o carro se adaptar melhor a ele

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Toto Wolff comentou sobre a situação de Lewis Hamilton na Ferrari no primeiro dia do fim de semana de corrida em Las Vegas. O chefe da Mercedes afirmou que o heptacampeão da Fórmula 1 deve estar se sentindo "um pouco como um peixe fora d'água" em Maranello no momento.

Wolff, em entrevista à Sky Sports F1, falou francamente sobre o difícil primeiro ano de Hamilton na Scuderia e suas expectativas em relação ao britânico para 2026.

Hamilton fez uma das transferências mais comentadas da história recente da F1 no início deste ano ao trocar a Mercedes pela Ferrari. O heptacampeão não teve um começo fácil: os resultados permaneceram mistos, enquanto o companheiro de equipe Charles Leclerc parecia aproveitar melhor o SF-25.

De acordo com Wolff, muito se trata de encontrar conforto em um ambiente e cultura completamente diferentes. "Você só percebe isso quando trabalha em equipes britânicas, como a McLaren e a Mercedes, que há uma certa normalidade nessas organizações; uma maneira de trabalhar com a qual você está acostumado como britânico. Então, quando você entra em uma equipe italiana, com tanta paixão e emoção envolvidas, provavelmente se sente um pouco como um peixe fora d'água".

No entanto, Wolff enfatizou que Hamilton ainda tem a velocidade e a classe necessárias para vencer corridas - desde que o carro seja adequado a ele. "Lewis precisa de um carro no qual se sinta bem. Então, ele ainda pode ser incrivelmente rápido e lutar na frente." Perguntado se aceitaria uma briga pelo título com seu "velho piloto", Wolff não precisou pensar muito: "Essa seria uma situação agradável".

No campeonato, Hamilton ocupa atualmente o sexto lugar com 148 pontos. Charles Leclerc está uma posição acima, mas tem uma vantagem confortável sobre seu companheiro de equipe, com 214 pontos.

Ouça versão áudio do Podcast:

 

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Erwin Jaeggi
Lewis Hamilton
