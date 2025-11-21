Toto Wolff comentou sobre a situação de Lewis Hamilton na Ferrari no primeiro dia do fim de semana de corrida em Las Vegas. O chefe da Mercedes afirmou que o heptacampeão da Fórmula 1 deve estar se sentindo "um pouco como um peixe fora d'água" em Maranello no momento.

Wolff, em entrevista à Sky Sports F1, falou francamente sobre o difícil primeiro ano de Hamilton na Scuderia e suas expectativas em relação ao britânico para 2026.

Hamilton fez uma das transferências mais comentadas da história recente da F1 no início deste ano ao trocar a Mercedes pela Ferrari. O heptacampeão não teve um começo fácil: os resultados permaneceram mistos, enquanto o companheiro de equipe Charles Leclerc parecia aproveitar melhor o SF-25.

De acordo com Wolff, muito se trata de encontrar conforto em um ambiente e cultura completamente diferentes. "Você só percebe isso quando trabalha em equipes britânicas, como a McLaren e a Mercedes, que há uma certa normalidade nessas organizações; uma maneira de trabalhar com a qual você está acostumado como britânico. Então, quando você entra em uma equipe italiana, com tanta paixão e emoção envolvidas, provavelmente se sente um pouco como um peixe fora d'água".

No entanto, Wolff enfatizou que Hamilton ainda tem a velocidade e a classe necessárias para vencer corridas - desde que o carro seja adequado a ele. "Lewis precisa de um carro no qual se sinta bem. Então, ele ainda pode ser incrivelmente rápido e lutar na frente." Perguntado se aceitaria uma briga pelo título com seu "velho piloto", Wolff não precisou pensar muito: "Essa seria uma situação agradável".

No campeonato, Hamilton ocupa atualmente o sexto lugar com 148 pontos. Charles Leclerc está uma posição acima, mas tem uma vantagem confortável sobre seu companheiro de equipe, com 214 pontos.

