F1: Wolff lembra de rivalidade Senna e Prost e ironiza críticos com Teletubbies ao defender postura da Mercedes

Toto Wolff não poupou críticas às especulações de que a Mercedes estaria favorecendo Andrea Kimi Antonelli em detrimento de George Russell na disputa pelo título da Fórmula 1.

Durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira, no GP de Singapura, o dirigente austríaco classificou as acusações como absurdas e chegou a sugerir que os responsáveis pelas teorias deveriam assistir ao programa infantil Teletubbies em vez de acompanhar a categoria.

“São pessoas sem cérebro, quem pensa isso. É completamente sem sentido. Já tivemos isso no passado com os fãs de Lewis [Hamilton]”, declarou Wolff, ao ser questionado sobre as suspeitas que ganharam força nas redes sociais.

“Eles acham que tenho um botão escrito ‘falha no motor de George agora’? Ou que prejudicaríamos um piloto em relação ao outro quando estamos lutando pelo Mundial de Construtores? Sempre tivemos a mentalidade de oferecer equipamentos iguais a todos”, acrescentou.

As especulações começaram após a quebra do motor de Russell durante o GP da Malásia, que obrigou o britânico a antecipar a substituição da unidade de potência e cumprir uma punição no grid. A mudança também comprometeu os planos de utilizar uma atualização prevista para o fim de outubro.

Em Singapura, Russell correrá com o pacote aerodinâmico anterior da Mercedes, utilizado na vitória no Azerbaijão. Antonelli, por sua vez, continuará com as atualizações de assoalho e entradas laterais introduzidas na etapa da Malásia. A diferença entre os equipamentos, somada à expressão aparentemente indiferente de Wolff durante o abandono de Russell em Sepang, alimentou as teorias de favorecimento.

O dirigente, entretanto, rejeitou qualquer interferência política nas decisões técnicas e criticou o comportamento de parte dos torcedores nas redes sociais.

“Acho que é para onde as redes sociais estão caminhando. As pessoas se escondem atrás das telas e atacam. Às vezes leio o que escrevem e acho hilário. Essas pessoas realmente contribuem para o meu entretenimento quando atacam a equipe ou a mim. Já ouvi dizer que sou Satanás”, ironizou.

“Não tenho absolutamente nenhuma compreensão ou respeito por pessoas que inventam essas coisas. Em vez de assistir à Fórmula 1, deveriam assistir aos Teletubbies ou, não sei, a algum desenho do Mickey Mouse”, disparou.

A discussão também ocorre em um momento no qual Antonelli ampliou sua vantagem sobre Russell no campeonato. O italiano está 84 pontos à frente do companheiro de equipe e aparece em situação consideravelmente mais favorável na luta pelo título.

Questionado sobre como administra a relação com Russell diante desse cenário, Wolff afirmou que a transparência sempre foi uma de suas prioridades. O austríaco relembrou uma conversa que teve com Alain Prost sobre a rivalidade do francês com Ayrton Senna na McLaren, quando ainda estava no início de sua trajetória como dirigente.

“Perguntei a Prost por que as coisas tinham dado tão errado entre ele e Senna. Ele respondeu: ‘Porque nunca sabíamos o que a equipe realmente queria’. Em determinado momento, você sentia que era o favorito e, dois meses depois, achava que a política interna estava contra você”, contou.

Segundo Wolff, aquela conversa influenciou sua maneira de administrar os pilotos da Mercedes, inclusive durante a intensa rivalidade entre Hamilton e Nico Rosberg, que disputaram títulos pela equipe entre 2014 e 2016.

O chefe da Mercedes também ressaltou que mantém uma relação próxima com seus dois atuais pilotos, ambos formados pelo programa de desenvolvimento da fabricante alemã.

“Temos Kimi conosco desde os 11 anos. É parte integrante da equipe e é muito bom vê-lo crescer e agora lutar por um campeonato tão jovem. Do outro lado, George está conosco desde os 17 anos. É alguém por quem tenho muito carinho e compaixão. Somos muito próximos”, afirmou.

Por fim, Wolff voltou a defender a escolha de utilizar configurações aerodinâmicas diferentes em Singapura, explicando que a decisão permitirá à Mercedes avaliar qual pacote oferece o melhor desempenho.

“Não sabemos qual será mais rápido. Então tomamos uma decisão para tentar descobrir. Não existe nenhum pensamento político por trás disso”, explicou.

“Mesmo que agora seja mais realista, em termos de probabilidade matemática, Kimi conquistar o campeonato, continuaríamos oferecendo a George as mesmas oportunidades. Essa é a filosofia e a integridade com as quais a equipe trabalha desde 2013, quando cheguei. E vamos continuar assim. As pessoas podem pensar o que quiserem”, concluiu.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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