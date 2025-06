Toto Wolff ofereceu alguns conselhos à McLaren depois que os companheiros de equipe Lando Norris e Oscar Piastri bateram pela primeira vez no GP do Canadá. A dupla está no meio de uma briga pelo campeonato e Zak Brown disse anteriormente que era "inevitável" que eles se acertassem em algum momento - assim como aconteceu como em 2016, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg na equipe de Brackley.

Wolff brincou que já tinha "visto o filme" antes, depois de ver Norris bater em uma tentativa desesperada de ultrapassar seu companheiro de equipe, que lidera o campeonato.

"Eu estava lá como ator", disse ele, referindo-se à acirrada batalha do campeonato em 2016, que viu Rosberg sair vitorioso por apenas cinco pontos. "É difícil porque é isso que os pilotos são calibrados e condicionados a fazer: ganhar campeonatos. Principalmente na Fórmula 1".

O chefe de equipe da Mercedes disse que a McLaren precisará "estabelecer as regras" desde o início se quiser manter seus pilotos na linha.

"Esse é o truque aqui. Estabelecer como você quer fazer isso", explicou ele. "Obviamente, isso aumenta a complexidade se o campeonato de construtores também estiver em suas mãos, porque [a equipe] sempre poderá argumentar: 'bem, precisamos vencer o campeonato de construtores. Precisamos marcar esses pontos'".

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

"Mas, nesse caso, eles estão tão à frente que não há dúvida de que vencerão. Portanto, é certamente uma situação complicada".

A maior diferença entre a situação atual da McLaren e a batalha de 2016, no entanto, é a disposição dos pilotos envolvidos.

"Os personagens são muito diferentes do que eram conosco", disse Wolff. "Trata-se de um gerenciamento forte para aprender isso. Mas nós aprendemos fazendo isso e tenho certeza de que esses caras vão se dar bem com isso".

Tanto Norris quanto Piastri têm falado abertamente sobre a manutenção de um relacionamento positivo, independentemente do nível de competitividade da temporada na pista. O britânico, que agora está 22 pontos atrás de seu rival australiano, foi rápido em admitir a culpa pela colisão no domingo e disse que se arrependia de ter decepcionado a equipe.

"Sinto muito", disse ele pelo rádio da equipe. "Foi tudo ruim para mim. A culpa é toda minha. Que estupidez a minha".

Posteriormente, ele redobrou sua autocrítica. "Eu os decepcionei dessa forma e, quando faço papel de bobo em um momento como o de hoje, me arrependo muito", disse ele.

"Nossa regra número um é não fazer contato com seu companheiro de equipe e foi isso que eu fiz. A McLaren é minha família. Eu corro por eles, todo fim de semana. Tento me sair bem por eles, mais do que muitas vezes tento me sair bem por mim mesmo".

"Para mim, essa é sempre a pior sensação. Então, é claro, só preciso me desculpar com todos eles e com o Oscar também. Ele não vai ficar muito feliz com o que aconteceu. Eu também não ficaria se fosse o contrário, você sabe. Portanto, mais uma vez, devo a ele um pedido de desculpas por ter assumido esse risco. Ele competiu comigo de forma justa até aquele ponto e por pouco, e é isso que você quer".

NORRIS ERRA FEIO e BATE EM PIASTRI! Russell vence, MAX 2º e Kimi 3º. HULK 8º, BORTOLETO 14º | Kubica

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!