F1: Wolff não gosta de ver comparações entre Antonelli e Senna
Jovem piloto italiano vê tricampeão brasileiro como seu maior ídolo, dentro e fora das pistas
Piloto mais jovem da história a liderar o Mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli vem chamando a atenção do público, dentro e fora do esporte, levando inclusive a comparações com outros grandes nomes do esporte, como o tricampeão Ayrton Senna, algo que não agrada muito a Toto Wolff, chefe da Mercedes.
Mesmo com apenas 19 anos de idade, Antonelli sempre deixou claro que tem como ídolo maior no esporte, dentro e fora das pistas. Seu número no grid, o #12, é uma homenagem ao brasileiro.
No ano passado, em sua primeira visita ao Brasil como piloto de F1, o italiano chegou a visitar o túmulo do tricampeão em São Paulo, afirmando na época que foi um momento de "muita emoção".
Para além de suas habilidades dentro do carro, muitos fãs nas redes sociais apontam semelhanças físicas entre Antonelli e Senna, incluindo o personagem Senninha, inspirado no tricampeão. Mas, em entrevista à Reuters, Wolff afirmou não gostar desse tipo de comparações.
“Falando sobre Kimi, sempre fomos muito claros sobre os objetivos, que prevíamos um primeiro ano de aprendizado, marcado por ótimos desempenhos e momentos positivos, mas também por dificuldades. É exatamente isso que vimos. Agora estamos no segundo ano e ele continua a evoluir exatamente como esperávamos e havíamos previsto”.
“Naturalmente, na Itália todos querem falar de títulos e acabam fazendo comparações com Ayrton Senna. Não é algo que me agrada ver, porque não podemos esquecer que ele tem 19 anos. De qualquer forma, ele está lidando muito bem com a pressão”.
“Em certos momentos, nós o apoiamos; em outros, também colocamos um pouco mais de pressão sobre Kimi. Mas, no geral, tudo está correndo como prevíamos”.
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