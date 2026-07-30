F1: Wolff "não tem medo" de ter Verstappen e Antonelli juntos na Mercedes no futuro

O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 é um dos principais pontos de discussão da temporada de 2026, especialmente diante das dificuldades da Red Bull. Entre as equipes as quais o holandês já foi ligado está a Mercedes e, apesar de Toto Wolff já ter destacado estar satisfeito com sua dupla atual, o chefe austríaco abriu as portas para uma eventual parceria entre o holandês e Kimi Antonelli.

Apesar de a nova unidade de potência da Red Bull ter sido apontada como a mais forte do grid pela FIA, o time tem encontrado dificuldades para brigar por vitórias contra Mercedes, Ferrari e McLaren. O cenário reacendeu os rumores sobre o futuro de Verstappen, que também foi 'ventilado' na McLaren ao lado de Lando Norris, mas a possibilidade de desembarcar em Brackley no futuro foi encarada com naturalidade por Wolff.

"É preciso dar tempo a Kimi para que ele se desenvolva. Max está no auge da carreira, é capaz de tudo. Os dois se respeitam, são de gerações diferentes. Mas ter os dois na mesma equipe seria, naturalmente, um ponto de partida completamente diferente”, disse a Sky Sports Alemanha.

Wolff ainda completou que "não teria medo" de tal cenário, pois acredita ter lidado com algo pior quando teve Lewis Hamilton e Nico Rosberg como companheiros de equipe na Mercedes. Os dois dividiram a garagem do time alemão entre 2013 e 2016, lutando diretamente pelo mundial.

"Não é como se eu tivesse medo, pois foi pior com Rosberg e Hamilton. Eu provavelmente lidaria com isso melhor hoje. Nós não temos medo de tê-los [Verstappen e Antonelli] na mesma equipe em algum momento", continuou.

Ainda assim, o chefe da Mercedes fez questão de destacar que "na situação atual, estamos felizes com a dinâmica entre Kimi e George", pois evoluíram muito e "adicionar outra variável agora não seria o mais adequado para o desenvolvimento a longo prazo”.

Tanto Antonelli, atual líder do campeonato, quanto Russell declararam há algumas semanas que irão permanecer no time alemão em 2027, porém, renovações de contrato ainda não foram oficialmente anunciadas.

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!



