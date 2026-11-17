Aos 11 anos, Andrea Kimi Antonelli assinou com a Academia de Jovens Pilotos da Mercedes e se tornou o primeiro campeão mundial da Fórmula 1 a receber o apoio total da equipe de Brackley desde as categorias de base.

E é exatamente por esse motivo que Toto Wolff tem tanto orgulho do italiano. A decisão da Mercedes de escolher Antonelli — que tinha apenas 18 anos e nenhuma experiência em corridas de F1 — após a saída de Lewis Hamilton foi vista inicialmente como um grande risco.

No entanto, a conquista do título pelo piloto italiano na temporada de 2026 compensou amplamente esse investimento.

Wolff, em entrevista ao Bild, confirmou que o contrato de Antonelli abrange também a próxima temporada e respondeu às expectativas sobre o novo acordo salarial:

"Kimi também tem contrato para o ano que vem. Não vou comentar sobre os números, mas posso dizer que ninguém precisa se preocupar financeiramente".

"O importante para Kimi e sua família é que ele esteja ao volante de um carro competitivo. No entanto, estamos cientes de que temos um campeão mundial em nossa equipe e ele deve ser recompensado da maneira que merece".

Antonelli conquistou o título mundial com um contrato cujo salário base é de aproximadamente três milhões de dólares, cerca de R$ 17,4 milhões.

Apesar dos bônus por vitória de 12 milhões de dólares (quase R$ 70 milhões) mencionados na reportagem da Autosprint, espera-se que o jovem piloto receba um aumento salarial significativo na próxima temporada.

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