F1: Wolff prevê disputa acirrada com Red Bull em 2027 pelo "fator Verstappen"
Chefe da Mercedes ainda elogiou a reviravolta da equipe de Milton Keynes desde as férias de agosto
Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A Mercedes conquistou o campeonato de pilotos com Andrea Kimi Antonelli no GP da Cidade do México e de construtores da Fórmula 1 em São Paulo. Ambos os triunfos aconteceram com folga, mas Toto Wolff acredita que essa não será a mesma situação de 2027.
A Red Bull deu um salto significativo e importante na reta final do campeonato, permitindo que Max Verstappen alcançasse a vice-liderança e três vitórias - duas aos domingos e a sprint de Singapura.
Inclusive, desde o GP da Holanda - retorno das férias da F1 - Verstappen somou mais pontos que Antonelli - foram 167 para o tetracampeão e 148 para o atual campeão. Para Wolff, esse resultado mostra que a Red Bull fez um "trabalho muito, muito bom" em criar a compatibilidade perfeita entre o chassi e o motor.
"O carro e a unidade de potência funcionam em perfeita harmonia e, claro, há o fator Max. Nossa atualização, no entanto, não trouxe os resultados esperados. Nosso plano era ganhar pelo menos um pouco de desempenho por volta, mas, por algum motivo, isso não aconteceu", disse à Sky Sports.
"Estamos nos empenhando muito para descobrir por que isso está acontecendo. Na verdade, essa é a principal razão pela qual eles estão diminuindo a diferença".
Ao falar sobre a disputa em 2027, Wolff enfatizou que não espera nenhum tipo de tranquilidade e espera uma "luta muito difícil".
"Uma coisa é certa para o ano que vem: será uma luta muito difícil. Adoraria chegar ao topo tranquilamente e relaxar, mas não será assim; uma batalha árdua nos aguarda. Eu estabeleci minhas próprias expectativas, e elas estão em constante mudança, mas quero alcançá-las".
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