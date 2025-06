F1 - Wolff: Protesto da Red Bull foi "tão mesquinho e vergonhoso"

Para Toto Wolff, chefe da Mercedes, o protesto apresentado pela Red Bull sobre a pilotagem de George Russell no GP do Canadá foi "mesquinho e vergonhoso". O britânico venceu Max Verstappen na décima corrida da Fórmula 1, mas a equipe de Milton Keynes não concordou com o resultado.

Após o pódio, a Red Bull apresentou um protesto com duas frentes contra Russell, apontando que o piloto teria cometido infrações durante o Safety Car. Para a equipe taurina, o britânico estava pilotando de maneira errática, tentando forçar Verstappen a lhe ultrapassar e ser punido, em seguida, acionou o rádio para informar que o holandês teria o passado, o que foi considerado um comportamento antidesportivo.

Ele também foi acusado de ter deixado mais de 10 carros atrás do carro de segurança em ocasiões diferentes, mas esse protesto foi retirado porque Russell estava simplesmente seguindo os tempos delta em seu volante e o carro de segurança acelerou.

Falando na estreia do filme F1 em Nova York, o chefe da Mercedes, Wolff, disse que o protesto tardio da Red Bull, que significou que o resultado final só foi confirmado cinco horas após a corrida, na noite de domingo, foi "vergonhoso" por parte de seus rivais.

"Em primeiro lugar, a equipe Red Bull levou duas horas para lançar o protesto, então isso foi obra deles. Honestamente, isso é tão insignificante e tão pequeno", disse Wolff à Sky Sports. "Eles fizeram isso em Miami. Agora eles lançaram dois protestos. Eles retiraram um deles porque era ridículo".

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da Mercedes-AMG Foto de: Mercedes-Benz

"Eles apresentam algumas cláusulas estranhas, o que eles chamam de cláusulas. Acho que a FIA precisa dar uma olhada nisso, porque é tão absurdo que foi rejeitado. Você corre, ganha e perde na pista. Essa foi uma vitória justa para nós, como tantas outras que eles tiveram no passado. E isso é simplesmente constrangedor".

Wolff disse que tinha certeza de que o próprio Verstappen também não concordava com o protesto: "Levamos cinco horas porque eu nem sei o que vocês chamam de 'comportamento antidesportivo' ou algo assim", acrescentou.

"Do que se trata? Quem decide isso? Porque tenho 100% de certeza de que não é o Max, ele é um piloto. Ele nunca faria um protesto por causa de uma coisa tão trivial".

Quando perguntado se ele se arrependia de ter lançado o protesto, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse à Sky: "Não, absolutamente não. Quero dizer, é um direito da equipe fazer isso. Vimos algo que achamos que não estava certo".

"Você tem a possibilidade de apresentar o caso aos comissários de bordo e foi isso que decidimos fazer. Não me arrependo de nada".

A FIA rejeitou o protesto, compartilhando a opinião de Russell de que a frenagem periódica atrás do safety car é muito comum e esperada para aquecer os pneus. Também não considerou que a simples declaração de que Verstappen o estava ultrapassando fosse uma tentativa de George de colocar seu rival em apuros.

Verstappen continua a um ponto de penalidade de um banimento de uma corrida, com Horner dizendo à imprensa no domingo que havia alertado a FIA sobre qualquer possível jogo dos rivais do holandês para tentar induzi-lo a um erro.

"É inevitável que houvesse algum tipo de jogo", disse Horner. "É algo que discutimos com o diretor de prova após a reunião com os pilotos, para que eles também estivessem cientes disso, porque é claro que esse tipo de coisa acontece. Mas Max, na minha opinião, esteve limpo durante todo o fim de semana e fez uma corrida muito boa".

"Apenas dissemos a eles: 'por favor, fiquem de olho nisso, porque obviamente houve comentários na mídia. Por favor, fiquem de olho nisso".

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

