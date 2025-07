F1: Wolff reage à possibilidade de perder Bottas para Cadillac

Toto Wolff acredita que Valtteri Bottas merece uma vaga na Cadillac quando a equipe totalmente americana entrar no grid em 2026. Com o piloto finlandês já confirmado em negociações com a equipe, Wolff se junta à crescente lista daqueles que apoiam Bottas para um retorno ao grid da Fórmula 1.

Em entrevista à Sky Sports F1 após o TL1 do GP da Bélgica, o chefe da Mercedes mais uma vez confirmou sua confiança.

"Ele merece uma vaga. Temos o melhor terceiro piloto e reserva que você possa imaginar."

"Sei que o Valtteri vai estar no ritmo. As orientações dele para o Kimi [Antonelli] é impressionante. Ele faz isso da maneira certa."

"Você o vê lá em cima olhando as sobreposições e dando dicas de direção para Kimi, com base nos resultados de outros pilotos.

"Ele merece uma vaga em tempo integral e ficarei feliz se conseguir isso."

Com a McLaren liderando o campeonato de construtores com 460 pontos, a Mercedes está fazendo o possível para se manter na disputa pelo segundo lugar.

“Ter Valtteri na equipe é obviamente ótimo e também é uma grande oportunidade de usá-lo e, de certa forma, no sentido de pedir conselhos a ele”, disse Antonelli durante o fim de semana do GP da Espanha.

“Então, definitivamente, ele tem sido muito prestativo e está sempre lá para mim, tentando me dar conselhos, especialmente quando ele vê que estou com um pouco de dificuldade.

"Então, quando ele vê que estou com dificuldades, ele está sempre lá tentando me ajudar. Acho que um ótimo exemplo disso foi Suzuka também.

"Tive três treinos livres difíceis, mas com a ajuda dele, consegui superar o momento. Então, sim, estou realmente tentando contar com ele, porque ele é uma ajuda muito boa."

Após perder sua vaga na Sauber no final da temporada de 2024, Bottas parece ser um dos principais candidatos à vaga na Cadillac. O finlandês nunca escondeu sua intenção de aproveitar a oportunidade.

Falando no podcast Beyond The Grid, ele comentou a oportunidade.

"Não acho que eles estejam com muita pressa", disse ele. "Eles têm estado muito, muito ocupados tentando colocar um carro no grid para o ano que vem.

"Eu sei o meu cronograma, quando quero saber sobre o próximo ano e quais planos preciso fazer, o que acho que agosto, mais ou menos, é uma boa meta para isso. Mas espero que tenhamos mais informações em breve."

