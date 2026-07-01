Mesmo com os crescentes rumores de uma ida à McLaren no futuro, o nome de Max Verstappen segue ainda muito ligado à Mercedes na Fórmula 1, com as especulações circulando por aí há anos. Mas, para Toto Wolff, essa é uma parceria que não deve ocorrer em um futuro próximo.

Ao longo dos últimos anos, a silly season da F1 vem sendo marcada pelas especulações sobre a saída de Verstappen da Red Bull. E, por mais que a McLaren tenha ganhado força nas últimas semanas, a Mercedes sempre esteve ali.

Na verdade, em 2024 e em 2025 esses rumores foram tão fortes que levaram Verstappen a ter que confirmar publicamente que seguiria com a Red Bull.

A Mercedes era vista como uma saída lógica para o tetracampeão, especialmente com a queda de rendimento da Red Bull nos últimos anos e a perspectiva de que a marca alemã voltasse à ponta do grid com a introdução do regulamento de 2026, o que de fato ocorreu.

Porém, com o ressurgimento inesperado de Kimi Antonelli na temporada, com cinco vitórias em oito corridas, a Mercedes parece ser mais uma porta fechada para Verstappen neste momento.

Após George Russell confirmar durante o fim de semana da F1 na Áustria que ele seguirá com a Mercedes e que a equipe não deve mexer em sua formação para 2027, foi a vez de Wolff ratificar o comentário em entrevista à Sky Sports F1.

"É, não queremos mudar as coisas agora. Já havia dito para George antes que acho que temos uma dupla que é muito boa para nós. Estamos muito felizes com os dois".

Com isso, os rumores sobre a McLaren ganham ainda mais força. No último fim de semana, a Sky Sports noticiou ainda que os empresários de Verstappen haviam iniciado conversas com o time de Woking, com a iniciativa partindo do próprio pessoal do holandês.

Verstappen vive um 2026 atípico em relação aos últimos anos, sem conseguir lutar consistentemente por vitórias e pódios. O holandês tem contrato com a Red Bull até 2028, mas com cláusulas de saída que mudam a cada ano, obrigando a equipe a dar a ele um carro com condições de lutar pelo título.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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