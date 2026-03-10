F1 - Wolff rebate McLaren sobre motores Mercedes: "Nunca se consegue agradar a todos"

Após algumas críticas da McLaren e da Williams na Fórmula 1, que utilizam motores Mercedes, Toto Wolff afirmou que é impossível agradar a todos.

A Mercedes teve um ótimo início de temporada, destacando-se principalmente nos tempos de volta. No entanto, McLaren e Williams ainda estão tentando descobrir o verdadeiro potencial da unidade de potência da Mercedes.

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, afirmou que eles não receberam informações suficientes da Mercedes High Performance Powertrains, o que os obriga a aprender constantemente por conta própria durante os testes.

O chefe da equipe Williams, James Vowles, também admitiu que ficaram um tanto surpresos com o desempenho da Mercedes em Melbourne. Ele acrescentou que sabia que a Mercedes era obrigada por regulamento a fornecer o mesmo suporte técnico a todas as equipes clientes, mas que ainda não haviam descoberto como alcançar esse nível de desempenho.

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

A Alpine, terceira cliente da Mercedes, está utilizando um motor da fabricante pela primeira vez este ano. O executivo da equipe, Steve Nielsen, reconheceu que o A526 sofre com a falta de velocidade em altas rotações e, quando questionado se isso se devia ao chassi ou ao motor, afirmou que o gerenciamento de energia e o processo de aprendizado eram fatores preponderantes. Nielsen enfatizou que a Mercedes está se esforçando para oferecer o máximo de suporte possível e que o relacionamento com a equipe é excelente.

Wolff, em um comunicado após a corrida de Melbourne, disse que ainda não tinha ouvido as críticas da McLaren e da Williams. Defendendo a abordagem da Mercedes em relação às equipes clientes, Wolff afirmou que havia muito a aprender com as novas regras e que a curva de desenvolvimento era muito íngreme para todos.

“Compreender as unidades de potência, transmissões ou sistemas de suspensão sob as novas regulamentações é um processo desafiador para todos. Nunca se consegue distribuir tudo de uma forma que agrade a todos. O importante é prestar um bom serviço, e é isso que estamos tentando fazer.”

