O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, espera que a Fórmula 1 e a FIA adotem uma abordagem ponderada em relação às mudanças a serem feitas no regulamento de 2026 após conversas “construtivas”, a fim de evitar decisões “erráticas” sobre o futuro a curto prazo do campeonato.

A reação aos novos regulamentos técnicos de 2026 tem sido mista; enquanto as mudanças no chassi receberam, em geral, avaliações positivas, as regras relativas ao motor e a maior presença da eletrificação têm seus críticos e seus defensores.

Devido ao debate sobre as táticas de “lift-and-coast” na classificação, a segurança na velocidade de aproximação (como demonstrado pelo acidente de Oliver Bearman em Suzuka ao tentar evitar Franco Colapinto, que estava 45 km/h mais lento) e sobre a percepção de desvalorização das manobras de ultrapassagem causadas por diferentes níveis de carga da bateria, a F1 e a FIA devem ratificar as mudanças nas regras após uma reunião na segunda-feira (20).

Wolff pediu que os colegas abordem quaisquer mudanças com um “bisturi, não com um taco de beisebol” para evitar exageros e agravar os problemas.

“Devo dizer que as discussões que têm ocorrido entre o grupo de pilotos, a FIA, a F1 e as equipes têm sido construtivas”, explicou Wolff em uma mesa redonda com a imprensa. “Todos compartilhamos os mesmos objetivos: como podemos melhorar o produto, torná-lo uma corrida pura e simples, e analisar o que podemos melhorar em termos de segurança. Mas [devemos] agir com um bisturi e não com um taco de beisebol".

"Acho que estamos chegando a boas soluções que esperamos ratificar ainda hoje, a fim de evoluir, porque são apenas três corridas. De certa forma, precisamos aprender com o passado, onde às vezes as decisões eram tomadas de maneira errática e então exagerávamos e percebíamos que não era bom".

Mais tarde, respondendo a uma pergunta sobre se tinha certeza de que todas as equipes estavam agindo no melhor interesse da F1, e não no seu próprio, Wolff concordou que era melhor para todos adotarem a abordagem de serem “guardiões da F1” e assumirem a responsabilidade de garantir que o campeonato pudesse continuar a prosperar.

Ele observou que a F1 precisava atrair todos os tipos de fãs, embora fosse necessário ter cuidado para não se deixar cegar pela nostalgia — já que épocas anteriores também foram criticadas na época por seus regulamentos.

“Todos nós, os pilotos, a FIA, a F1 e as equipes, precisamos entender nossa responsabilidade como guardiões deste esporte. E precisamos respeitar o que o esporte fez por nós e trabalhar de forma construtiva entre nós para melhorar onde for necessário e proteger quando for preciso”, acrescentou Wolff.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

“E todos nós temos nossas opiniões, e isso é absolutamente legítimo. Mas essas opiniões e discussões devem ocorrer entre as partes interessadas, e não aos olhos do público, porque o esporte está em uma ótima posição. Temos centenas de milhares de fãs que amam o esporte".

“Há outros que não gostam de certos aspectos do esporte. Mas, para proteger toda essa enorme oportunidade que o esporte nos oferece, não devemos falar mal em público do nosso próprio esporte. E todos nós já cometemos esse erro no passado, seja por manobras táticas, seja por tentar proteger uma situação ou melhorar um quadro regulatório".

"Mas precisamos ser muito cuidadosos, pois o que dizemos em público pode não ter uma repercussão imediata na forma como os fãs percebem o esporte. Mas isso vem com um certo atraso. E essa é a responsabilidade que temos".

"É claro que todos têm o direito de ter uma opinião. Mas acho que devemos a nós mesmos expressar essa opinião nos grupos de partes interessadas. Agora, isso tem acontecido nas últimas semanas de forma construtiva. Definimos nossos objetivos de maneira a melhorar onde acreditamos que haja espaço para melhorias. Queremos zelar pela segurança dos pilotos. Queremos proteger o que vemos nas corridas".

"Agimos com base em dados. O que os fãs amam e o que não amam? E respeitamos também os fãs mais dedicados do automobilismo que amavam o que tínhamos antes".

"Mas há também um certo grau de nostalgia que faz o passado parecer muito melhor do que o presente. As pessoas falam muito dos anos 2000 e talvez se esqueçam de que houve anos em que não houve uma única ultrapassagem em uma corrida. Talvez fosse ótimo para os pilotos, porque [os carros] iam com pé embaixo entre as curvas".

"Mas se este produto é chato para os espectadores, então não ganhamos nada. E tivemos muitos anos em que o produto foi criticado e agimos de forma errática nas mudanças, e elas também não foram melhores. Por isso, acho que estamos hoje numa situação muito privilegiada por termos um esporte e todos temos a responsabilidade de o levar adiante".

"Precisamos proteger a segurança dos pilotos, e isso deve ser nossa prioridade e importância máximas. Há muitas corridas brilhantes acontecendo no mundo que nós, como pilotos, amamos. Eu adoro Le Mans".

"Fico acordado a noite toda a observar a tabela de tempos, mas os hipercarros passam pelas Curvas Porsche 30 ou 40 quilômetros mais rápidos do que os GT3. As diferenças de velocidade são enormes. Já assistimos a situações críticas, acidentes graves entre essas duas classes diferentes".

"É por isso que devemos nos concentrar nessas duas prioridades que mencionei antes e tornar tudo melhor e mais seguro. Será sempre o esporte mais seguro? Não será".

"Trata-se de entender o que esses sistemas fazem ao carro, como podemos reduzir os riscos em situações específicas, como na chuva. Mas sempre lembrando a nós mesmos que somos guardiões do esporte, que temos responsabilidade pelo esporte, pela oportunidade que ele nos deu a todos, em vez de olhar para a vantagem ou desvantagem pessoal de certas regulamentações serem alteradas ou não", concluiu.

Reportagem adicional de Stuart Codling.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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