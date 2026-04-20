F1 - Wolff: Regras de 2026 precisam de “bisturi, não de um taco de beisebol” para evitar mais problemas
Chefe da Mercedes espera que as outras equipes reconheçam seu papel como “guardiãs” do campeonato em meio às mudanças no regulamento de 2026
O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, espera que a Fórmula 1 e a FIA adotem uma abordagem ponderada em relação às mudanças a serem feitas no regulamento de 2026 após conversas “construtivas”, a fim de evitar decisões “erráticas” sobre o futuro a curto prazo do campeonato.
A reação aos novos regulamentos técnicos de 2026 tem sido mista; enquanto as mudanças no chassi receberam, em geral, avaliações positivas, as regras relativas ao motor e a maior presença da eletrificação têm seus críticos e seus defensores.
Devido ao debate sobre as táticas de “lift-and-coast” na classificação, a segurança na velocidade de aproximação (como demonstrado pelo acidente de Oliver Bearman em Suzuka ao tentar evitar Franco Colapinto, que estava 45 km/h mais lento) e sobre a percepção de desvalorização das manobras de ultrapassagem causadas por diferentes níveis de carga da bateria, a F1 e a FIA devem ratificar as mudanças nas regras após uma reunião na segunda-feira (20).
Wolff pediu que os colegas abordem quaisquer mudanças com um “bisturi, não com um taco de beisebol” para evitar exageros e agravar os problemas.
“Devo dizer que as discussões que têm ocorrido entre o grupo de pilotos, a FIA, a F1 e as equipes têm sido construtivas”, explicou Wolff em uma mesa redonda com a imprensa. “Todos compartilhamos os mesmos objetivos: como podemos melhorar o produto, torná-lo uma corrida pura e simples, e analisar o que podemos melhorar em termos de segurança. Mas [devemos] agir com um bisturi e não com um taco de beisebol".
"Acho que estamos chegando a boas soluções que esperamos ratificar ainda hoje, a fim de evoluir, porque são apenas três corridas. De certa forma, precisamos aprender com o passado, onde às vezes as decisões eram tomadas de maneira errática e então exagerávamos e percebíamos que não era bom".
Mais tarde, respondendo a uma pergunta sobre se tinha certeza de que todas as equipes estavam agindo no melhor interesse da F1, e não no seu próprio, Wolff concordou que era melhor para todos adotarem a abordagem de serem “guardiões da F1” e assumirem a responsabilidade de garantir que o campeonato pudesse continuar a prosperar.
Ele observou que a F1 precisava atrair todos os tipos de fãs, embora fosse necessário ter cuidado para não se deixar cegar pela nostalgia — já que épocas anteriores também foram criticadas na época por seus regulamentos.
“Todos nós, os pilotos, a FIA, a F1 e as equipes, precisamos entender nossa responsabilidade como guardiões deste esporte. E precisamos respeitar o que o esporte fez por nós e trabalhar de forma construtiva entre nós para melhorar onde for necessário e proteger quando for preciso”, acrescentou Wolff.
Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images
“E todos nós temos nossas opiniões, e isso é absolutamente legítimo. Mas essas opiniões e discussões devem ocorrer entre as partes interessadas, e não aos olhos do público, porque o esporte está em uma ótima posição. Temos centenas de milhares de fãs que amam o esporte".
“Há outros que não gostam de certos aspectos do esporte. Mas, para proteger toda essa enorme oportunidade que o esporte nos oferece, não devemos falar mal em público do nosso próprio esporte. E todos nós já cometemos esse erro no passado, seja por manobras táticas, seja por tentar proteger uma situação ou melhorar um quadro regulatório".
"Mas precisamos ser muito cuidadosos, pois o que dizemos em público pode não ter uma repercussão imediata na forma como os fãs percebem o esporte. Mas isso vem com um certo atraso. E essa é a responsabilidade que temos".
"É claro que todos têm o direito de ter uma opinião. Mas acho que devemos a nós mesmos expressar essa opinião nos grupos de partes interessadas. Agora, isso tem acontecido nas últimas semanas de forma construtiva. Definimos nossos objetivos de maneira a melhorar onde acreditamos que haja espaço para melhorias. Queremos zelar pela segurança dos pilotos. Queremos proteger o que vemos nas corridas".
"Agimos com base em dados. O que os fãs amam e o que não amam? E respeitamos também os fãs mais dedicados do automobilismo que amavam o que tínhamos antes".
"Mas há também um certo grau de nostalgia que faz o passado parecer muito melhor do que o presente. As pessoas falam muito dos anos 2000 e talvez se esqueçam de que houve anos em que não houve uma única ultrapassagem em uma corrida. Talvez fosse ótimo para os pilotos, porque [os carros] iam com pé embaixo entre as curvas".
"Mas se este produto é chato para os espectadores, então não ganhamos nada. E tivemos muitos anos em que o produto foi criticado e agimos de forma errática nas mudanças, e elas também não foram melhores. Por isso, acho que estamos hoje numa situação muito privilegiada por termos um esporte e todos temos a responsabilidade de o levar adiante".
"Precisamos proteger a segurança dos pilotos, e isso deve ser nossa prioridade e importância máximas. Há muitas corridas brilhantes acontecendo no mundo que nós, como pilotos, amamos. Eu adoro Le Mans".
"Fico acordado a noite toda a observar a tabela de tempos, mas os hipercarros passam pelas Curvas Porsche 30 ou 40 quilômetros mais rápidos do que os GT3. As diferenças de velocidade são enormes. Já assistimos a situações críticas, acidentes graves entre essas duas classes diferentes".
"É por isso que devemos nos concentrar nessas duas prioridades que mencionei antes e tornar tudo melhor e mais seguro. Será sempre o esporte mais seguro? Não será".
"Trata-se de entender o que esses sistemas fazem ao carro, como podemos reduzir os riscos em situações específicas, como na chuva. Mas sempre lembrando a nós mesmos que somos guardiões do esporte, que temos responsabilidade pelo esporte, pela oportunidade que ele nos deu a todos, em vez de olhar para a vantagem ou desvantagem pessoal de certas regulamentações serem alteradas ou não", concluiu.
Reportagem adicional de Stuart Codling.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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