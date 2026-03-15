F1 - Wolff responde críticas de Verstappen sobre regulamento de 2026: "Ele está em um pesadelo"

Após o GP da China, Max Verstappen voltou a manifestar sua forte insatisfação com o novo regulamento da Fórmula 1. O holandês afirmou que os fãs que apreciam esse tipo de ação nas pistas “não entendem de corridas” e que o novo regulamento apresenta falhas fundamentais.

“Não tem graça nenhuma. É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida”, afirmou o tetracampeão após a corrida.

Segundo Verstappen, os pilotos deveriam ter sido ouvidos antes, especialmente porque ele já havia alertado sobre possíveis problemas durante o GP da Áustria de 2023, após suas primeiras sessões no simulador com base nos regulamentos de 2026.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, no entanto, acredita que as críticas de Verstappen estão parcialmente relacionadas à situação na Red Bull.

No domingo, o tetracampeão mais uma vez teve uma largada dramática, entrando na primeira curva em 16º lugar. Verstappen lutou para recuperar posições, mas um problema no carro encerrou um fim de semana bastante frustrante em Xangai.

“Quero dizer, o Max está realmente passando por um pesadelo”, disse Wolff à mídia, incluindo o Motorsport.com. “Quando você olha para a onboard dele na classificação ontem é simplesmente horrível de pilotar. E dá para ver isso, mas não é o mesmo com muitas outras equipes".

O chefe da Mercedes acrescentou que a corrida em Xangai foi, na verdade, bastante divertida, especialmente devido à batalha entre as duas Ferraris e George Russell.

Toto Wolff, Mercedes Foto: Martin Keep / AFP via Getty Images

“Do ponto de vista do entretenimento, acredito que o que vimos hoje entre a Ferrari e a Mercedes foi uma boa corrida, com muitas ultrapassagens. Todos nós fazíamos parte da F1 quando não havia ultrapassagens, literalmente. Às vezes ficamos nostálgicos demais dos bons velhos tempos, mas acho que o produto é bom por si só. Vimos bastante corrida no meio do pelotão também, e isso, na minha opinião, é o lado positivo", explicou.

Entretanto, Wolff reconhece que certos aspectos do regulamento de 2026 podem ser melhorados, incluindo a desaceleração na classificação. "Do ponto de vista do piloto, quando se trata da volta rápida, é diferente. Claramente, o lift and coast na classificação, tenho certeza de que para alguém como o Max, que é um piloto que ataca com tudo, é difícil de lidar e aceitar", falou. “Mas eu diria que é mais uma questão específica do carro que meio que amplia o problema. Porque se você assistir pela TV ou pela tela, até mesmo o Max diria que foi uma corrida interessante na frente”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Lars Baron / Getty Images

“Todos os dados mostram que os fãs adoram”

Após o GP da Austrália, Wolff já havia dito que as opiniões dos pilotos, em última análise – certamente para o chefe da F1, Stefano Domenicali –, são secundárias em relação ao que os fãs pensam. E, nesse aspecto, o chefe da equipe Mercedes afirma que os primeiros sinais são positivos.

“Seria bom ter uma classificação 'a todo vapor', mas quando você olha para os fãs e a emoção que há ao vivo, a torcida quando há ultrapassagens, e também nas redes sociais, os fãs mais jovens, a grande maioria em todas as faixas etárias, gosta do esporte no momento", disse.

“Então sim, sempre podemos analisar como estamos melhorando isso. Mas, no momento, todos os indicadores e todos os dados mostram que as pessoas adoram. E foi por isso que conversei com o Stefano, ele também diz isso. Portanto, o que não é muito agradável para alguns é pilotar o carro", concluiu.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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