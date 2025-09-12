Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1: Wolff revela conversa com Prost sobre rivalidade com Senna que impactou seu modelo de gestão na Mercedes

Chefe do time alemão disse que encontro breve com o veterano francês influenciou maneira de administrar rivalidade dentro da equipe

Ömer Efe Kılıçarslan
Editado:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff lembrou que teve um breve encontro com Alain Prost no grid em 2013, quando assumiu a chefia da Mercedes na Fórmula 1. Ele afirmou que essa conversa esclareceu os problemas vividos na rivalidade Senna-Prost.

"Encontrei Alain Prost no grid e perguntei a ele: 'O que deu errado entre você e Senna?' e ele respondeu: 'Não houve nada de errado entre nós. O problema foi que a direção da equipe nos colocou um contra o outro'", contou Wolff. 

As palavras de Prost foram uma lição importante para o chefe da Mercedes. Foi valioso para ele ver como a falta de comunicação dentro do time estava destruindo as relações entre os pilotos.

"Toda semana, não ficava claro quem era o favorito. As informações não eram compartilhadas, o que alimentava a paranoia. No final, os relacionamentos entraram em colapso. Para mim, era importante não cometer o mesmo erro", falou. 

Wolff disse que havia adotado o princípio da transparência como regra básica em sua comunicação com os pilotos. Além da fala do veterano francês, o conselho de Niki Lauda também teve uma grande influência nessa abordagem: "Niki sempre dizia: 'seja direto, não faça rodeios'. Sempre fui transparente, com George, com Lewis e com Valtteri". 

McLaren team-mates Alain Prost and Niki Lauda, pose for a team shot

Os companheiros de equipe da McLaren, Alain Prost e Niki Lauda, posam para uma foto da equipe

Foto: Sutton Images

O chefe da Mercedes observou que essa transparência às vezes pode parecer ingenuidade, mas enfatizou a importância da comunicação aberta com os pilotos.

"Sou brutalmente honesto com todos que me interessam na equipe. George podia lidar com isso e Lewis também. Portanto, nossas conversas sempre foram muito abertas", acrescentou. 

Wolff ainda citou sua abordagem com Russell uando começaram os rumores sobre uma possível ida de Max Verstappen para Verstappen: "Eu liguei para George primeiro e disse: 'Olha, eu tenho que discutir isso, é meu trabalho como chefe de equipe, estou lhe dizendo para que não haja surpresas'. Isso foi muito importante."

Ele também relembrou o difícil processo que Rosberg teve com Hamilton após a surpreendente aposentadoria repentina do alemão em 2016. Ele explicou que os dois tiveram uma reunião longa e difícil e consertaram o relacionamento.

"Aquele período foi muito difícil. Com o anúncio da aposentadoria de Nico, as coisas ficaram tensas entre mim e Lewis. Eu disse a ele: 'Se não conversarmos, onde isso vai dar? Você é o melhor piloto e nós somos a melhor equipe. Portanto, precisamos nos sentar e conversar'". 

Afirmando que o relacionamento com Hamilton melhorou depois dessa reunião, Wolff disse que a comunicação não deve ser interrompida: "Temos objetivos comuns em muitas coisas, mas haverá lugares onde não haverá [concordância]. Devemos pelo menos saber o que o outro está pensando. Fechar as portas não é a solução. Mesmo que seja difícil, é preciso conversar". 

Ömer Efe Kılıçarslan Fórmula 1
Filtros