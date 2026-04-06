F1: Wolff revela fator que permitiu aproximação dos rivais

É verdade que a Mercedes venceu a terceira corrida da temporada de Fórmula 1 de 2026, em Suzuka. No entanto, o GP do Japão mostrou que a equipe também tem vulnerabilidades: pela primeira vez neste ano, o time alemão não conquistou uma dobradinha no domingo.

Enquanto Kimi Antonelli conquistou sua segunda vitória consecutiva, o companheiro de equipe George Russell ficou “apenas” em quarto lugar, atrás de Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari. Embora houvesse motivos para o resultado relativamente ruim de Russell, Toto Wolff adverte, mesmo assim, que a vantagem da Mercedes está diminuindo.

Um bom exemplo é a McLaren, cliente da marca alemã. Eles não tinham chances na primeira corrida da temporada em Melbourne e Lando Norris chegou mais de 50 segundos atrás do vencedor da corrida, Russell. Em Suzuka, Piastri liderou a corrida por um período considerável após a largada.

Durante todo o primeiro stint, Russell ficou colado na traseira da McLaren, mas não conseguiu ultrapassar. Ele superou Piastri uma vez na chicane, mas o australiano respondeu imediatamente na reta. Segundo Wolff, isso teve a ver, entre outras coisas, com a gestão de energia.

McLaren “entendeu” o motor

“Acho que Andrea [Stella] disse no início da temporada que, como equipe de fábrica, temos uma pequena vantagem no começo”, lembrou o austríaco à Sky. Entretanto, a McLaren, como cliente, também compreendeu melhor como utilizar o novo motor.

“As outras equipes estão se aproximando”, alertou Wolff, explicando que os concorrentes entendem melhor a cada corrida “como ganhar energia e como usá-la”. Suzuka é um exemplo perfeito disso, porque Russell simplesmente não conseguiu ultrapassar Piastri na pista. “Eles entenderam e as Ferraris também tiveram a estratégia certa no uso da energia”, acrescentou.

CEO do time de Woking, Zak Brown concorda com o austríaco: “Estamos diminuindo a diferença", disse. O empresário ainda comentou que "a colaboração com a HPP está indo bem”, falando sobre o departamento de motores da Mercedes. “Eles trabalham bem conosco e aprendemos juntos. Demos um belo passo à frente neste fim de semana".

Mercedes ainda mantém a vantagem

No entanto, também é fato que a Mercedes ainda dispõe do melhor pacote geral do grid. “O fato de ter conseguido manter o George atrás de mim por tanto tempo foi realmente encorajador, mas não temos ilusões”, esclareceu Piastri após o segundo lugar em Suzuka.

“Fizemos tudo certo neste fim de semana e, mesmo assim, fomos derrotados por 15 segundos. Portanto, ainda temos uma grande diferença para recuperar. Estou confiante de que podemos conseguir, mas ainda temos muito pela frente”, disse o australiano.

O chefe de equipe Andrea Stella também enfatiza: “Mesmo que esse resultado nos deixe otimistas, nosso objetivo continua claro: precisamos melhorar o desempenho básico do nosso chassi". Segundo ele, ainda é preciso encontrar “alguns décimos” para ser realmente capaz de vencer por mérito próprio.

E o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, também comentou à Sky sobre a Mercedes: “Na classificação eles têm uma vantagem de cinco a sete décimos, mas essa vantagem é significativamente menor na corrida". Mesmo assim, a Ferrari também precisa dar “mais um passo à frente para alcançá-los”.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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