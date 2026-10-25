Toto Wolff tem sido o rosto, a força política e a âncora estratégica da Mercedes na Fórmula 1 desde 2013, guiando a equipe de Brackley por uma era de domínio sem precedentes.

No entanto, à medida que o esporte se expande e o desgaste físico de um calendário extenuante de 24 corridas se faz sentir, Wolff está preparando ativamente as bases para a sua eventual saída do pitwall.

Numa aparição recente no Cheeky Pint podcast, Wolff detalhou o seu plano de sucessão. Ao contrário de alguns executivos que se agarram ao poder para proteger a própria 'lenda', o austríacio insiste que está estritamente focado na estabilidade a longo prazo.

"Para mim, não é importante, sabem, deixar um legado... para mim é importante fazer o que é melhor para a família e fazer o que é melhor para a equipe e isso significa olhar para a estrutura daqui para a frente em que esta equipe possa viver sem mim," explicou.

Wolff sobre dividir o trono

Como Wolff atua tanto como chefe de equipe como CEO da divisão de esporte a motor, substituí-lo diretamente é praticamente impossível para uma só pessoa. A carga de trabalho abrange supervisão técnica, negociações comerciais intensas e gestão de pilotos.

"Acredito que o meu trabalho será dividido entre duas ou três pessoas que estou avaliando neste momento e que acredito que já estão fazendo um ótimo trabalho com todos os seus pontos fortes em várias áreas," confirmou.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O paddock da Formula 1 viu, na verdade, uma breve 'pincelada' festa estrutura de liderança divida no fim de 2023. Na ocasião, Toto não esteve presente nos GPs do Japão e do Catar devido a uma cirurgia no joelho e entregou temporatiamente as funções operacionais na pist ao, então, Diretor de Comunicação Bradley Lord - hoje, cehfe de equipe adjunto - e ao antigo responsável pelo desenvolvimento de jovens pilotos, Jeremo d'Ambrosio, atualmente na Ferrari.

O cargo de presidente

Como Wolff detém uma enorme participação de 33% na equipe de Fórmula 1 ao lado da INEOS e da Mercedes-Benz, ele não vai simplesmente desaparecer do paddock quando abdicar do seu título de chefe de equipe.

"Uma rutura limpa provavelmente não é possível se eu continuar a ser proprietário... por isso, esse tipo de presidência executiva ou não executiva é algo que pode acontecer, mas tem de acontecer de uma forma muito precisa porque não se pode ficar à margem e interferir nos assuntos diários," observou.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

É incrivelmente comum no esporte profissional que antigos chefes prejudiquem os seus sucessores ao pairarem sobre a garagem e questionarem decisões estratégicas. Toto Wolff é firme em afirmar que não se tornará um gestor tóxico.

"É preciso saber exatamente qual é o seu papel e isso não significa disparar críticas de fora e ser aquele que se senta na bancada e diz que vocês fizeram asneira... não se pode ligar diretamente aos pilotos... Não se trata de interferir nos assuntos diários e é assim que eu procuraria estar no futuro," prometeu Wolff.

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