Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

Rally Dakar deixará Arábia Saudita em 2027; novo local ainda será anunciado

Dakar
Dakar
Rally Dakar deixará Arábia Saudita em 2027; novo local ainda será anunciado

MotoGP - "Pista estava aceitável": Márquez e Ducati lamentam chance perdida com cancelamento do GP da Austrália

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP - "Pista estava aceitável": Márquez e Ducati lamentam chance perdida com cancelamento do GP da Austrália

MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

Após cancelamento do GP da Austrália, veja situação do campeonato da MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
Após cancelamento do GP da Austrália, veja situação do campeonato da MotoGP 2026
Fórmula 1 GP dos EUA

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Austríaco admite que seu papel operacional não será realizado apenas por um único funcionário

Rahaan Mazumder
Publicado:
Add as a preferred source
Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Toto Wolff tem sido o rosto, a força política e a âncora estratégica da Mercedes  na Fórmula 1 desde 2013, guiando a equipe de Brackley por uma era de domínio sem precedentes.

No entanto, à medida que o esporte se expande e o desgaste físico de um calendário extenuante de 24 corridas se faz sentir, Wolff está preparando ativamente as bases para a sua eventual saída do pitwall. 

Numa aparição recente no Cheeky Pint podcast, Wolff detalhou o seu plano de sucessão. Ao contrário de alguns executivos que se agarram ao poder para proteger a própria 'lenda', o austríacio insiste que está estritamente focado na estabilidade a longo prazo.

"Para mim, não é importante, sabem, deixar um legado... para mim é importante fazer o que é melhor para a família e fazer o que é melhor para a equipe e isso significa olhar para a estrutura daqui para a frente em que esta equipe possa viver sem mim," explicou.

Wolff sobre dividir o trono

Como Wolff atua tanto como chefe de equipe como CEO da divisão de esporte a motor, substituí-lo diretamente é praticamente impossível para uma só pessoa. A carga de trabalho abrange supervisão técnica, negociações comerciais intensas e gestão de pilotos.

"Acredito que o meu trabalho será dividido entre duas ou três pessoas que estou avaliando neste momento e que acredito que já estão fazendo um ótimo trabalho com todos os seus pontos fortes em várias áreas," confirmou.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O paddock da Formula 1 viu, na verdade, uma breve 'pincelada' festa estrutura de liderança divida no fim de 2023. Na ocasião, Toto não esteve presente nos GPs do Japão e do Catar devido a uma cirurgia no joelho e entregou temporatiamente as funções operacionais na pist ao, então, Diretor de Comunicação Bradley Lord - hoje, cehfe de equipe adjunto - e ao antigo responsável pelo desenvolvimento de jovens pilotos, Jeremo d'Ambrosio, atualmente na Ferrari.

O cargo de presidente

Como Wolff detém uma enorme participação de 33% na equipe de Fórmula 1 ao lado da INEOS e da Mercedes-Benz, ele não vai simplesmente desaparecer do paddock quando abdicar do seu título de chefe de equipe.

"Uma rutura limpa provavelmente não é possível se eu continuar a ser proprietário... por isso, esse tipo de presidência executiva ou não executiva é algo que pode acontecer, mas tem de acontecer de uma forma muito precisa porque não se pode ficar à margem e interferir nos assuntos diários," observou.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

É incrivelmente comum no esporte profissional que antigos chefes prejudiquem os seus sucessores ao pairarem sobre a garagem e questionarem decisões estratégicas. Toto Wolff é firme em afirmar que não se tornará um gestor tóxico.

"É preciso saber exatamente qual é o seu papel e isso não significa disparar críticas de fora e ser aquele que se senta na bancada e diz que vocês fizeram asneira... não se pode ligar diretamente aos pilotos... Não se trata de interferir nos assuntos diários e é assim que eu procuraria estar no futuro," prometeu Wolff.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

Principais comentários
Mais de
Rahaan Mazumder

F1: FIA proíbe 'truque' aerodinâmico da Red Bull nos sidepods para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: FIA proíbe 'truque' aerodinâmico da Red Bull nos sidepods para 2027

F1 - Horner esclarece rumores envolvendo ida à Ferrari: "Fui tirado de contexto"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Horner esclarece rumores envolvendo ida à Ferrari: "Fui tirado de contexto"

F1: Horner culpa morte de fundador da Red Bull por demissão da equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Horner culpa morte de fundador da Red Bull por demissão da equipe
Mais de
Toto Wolff

F1 - Wolff: Busca pela confiabilidade agora é "prioridade máxima" na Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Wolff: Busca pela confiabilidade agora é "prioridade máxima" na Mercedes

F1: Wolff reconhece Hamilton como ameaça após classificação do GP de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona
F1: Wolff reconhece Hamilton como ameaça após classificação do GP de Barcelona

Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1
Mais de
Mercedes

F1 - Antonelli minimiza chance de título em Austin: "Teria que acontecer uma catástrofe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Antonelli minimiza chance de título em Austin: "Teria que acontecer uma catástrofe"

F1: Asa dianteira testada por Antonelli em Singapura retornará no GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Asa dianteira testada por Antonelli em Singapura retornará no GP dos EUA

F1: Os fatores que evidenciam a perda da hegemonia da Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Os fatores que evidenciam a perda da hegemonia da Mercedes em 2026

Últimas notícias

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen rebate CEO sobre condições da pista de Austin: "Pode pilotar meu carro, não vai conseguir andar depois"

MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Chefe da Aprilia não sabe se cancelamento do GP da Austrália é bom ou ruim para equipe

Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
Por que a MotoGP não mudou GP da Austrália para sábado