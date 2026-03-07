F1: Wolff revela vantagem da Mercedes em relação aos pneus

Não era um grande segredo que a Mercedes teria uma grande vantagem para o restante do pelotão, a equipe de Brackley já mostrava sua força na pré-temporada da Fórmula 1. No entanto, o tempo de George Russell para conquistar a pole position e de Andrea Kimi Antonelli - depois da Mercedes ter basicamente reconstruído o carro do italiano - surpreendeu.

Referindo-se ao desempenho de sua equipe na classificação, Toto Wolff explicou que o W17 entrou tão rapidamente em sua janela de funcionamento que os pilotos da Mercedes nem precisaram de uma volta de preparação antes de iniciar sua tentativa de volta rápida.

"Nunca estou 'confiante', mas, como você disse, a volta rápida foi boa e, quando um carro funciona, ele funciona", disse o chefe austríaco. "Vimos isso hoje: nem precisamos de volta de preparação, simplesmente saímos e o tempo estava lá. Mas amanhã é o dia que importa. Se pudermos buscar a vitória, seria um ótimo começo".

"Não acho que seja a bateria, acho que são os pneus. A temperatura baixou agora, então os outros precisavam de uma volta de preparação para aquecê-los. Para nós, eles estavam imediatamente na janela certa".

Russell conquistou a pole position em Melbourne, à frente de seu companheiro de equipe, com os dois carros da Mercedes relegando o terceiro colocado, Isack Hadjar, a mais de sete e quatro décimos, respectivamente. Uma diferença que não era necessariamente esperada no topo do grid.

Os tempos de Russell melhoraram constantemente ao longo da classificação, até atingir 1min18s518 no Q3. O único outro piloto a ficar abaixo da marca de 1min19s foi ninguém menos que Antonelli.

Pouco surpreso com a competitividade de seu carro, o piloto britânico explicou que as temperaturas relativamente baixas da pista de Albert Park neste sábado contribuíram para o desempenho do W17. Condições nas quais a Mercedes já se mostrou muito confortável anteriormente.

"Foi um dia muito bom", disse o piloto ao sair do carro. "Sabíamos que o carro tinha muito potencial, mas até chegar ao primeiro sábado da temporada, nunca se pode ter certeza. Mas ele realmente se revelou esta tarde, especialmente com a queda da temperatura da pista. Sabemos que essas condições geralmente nos favorecem".

George Russell (Mercedes) Foto de: William West / AFP via Getty Images

Questionado sobre suas perspectivas para a corrida de domingo, o piloto - embora confiante - prefere permanecer cauteloso, especialmente diante da incerteza gerada pelas inúmeras mudanças regulamentares.

"Acho que muitas coisas simples no passado, como largadas de corrida ou paradas nos boxes, são muito mais difíceis com esses novos carros", destacou.

"Eu disse isso à equipe na garagem no início do Q3: vamos apenas fazer uma sessão limpa, porque ninguém sabe realmente o que pode acontecer amanhã. Obviamente, vamos trabalhar duro esta noite. Mas é um dia muito bom e, juntos, estamos na melhor posição possível".

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!