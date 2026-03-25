A Mercedes segue como a grande força dominante no início da temporada 2026 da Fórmula 1, com três vitórias em dois GPs e uma sprint. No entanto, mesmo com os bons resultados da dupla George Russell e Kimi Antonelli, novos rumores sobre uma possível ida de Max Verstappen, da Red Bull, para a escuderia das 'Flechas de Prata' já surgiram, o que irritou profundamente o chefe de equipe Toto Wolff.

Entre as vozes do paddock que circularam os tais boatos da chegada do tetracampeão ao time de Brackley, o ex-F1 e comentarista Jolyon Palmer afirmou que a conversa entre Verstappen e Wolff "vai acontecer".

Wolff, em entrevista ao jornal austríaco oe24, rebateu tais rumores e apontou o caráter "rídiculo" desses boatos já estarem surgindo em março, ainda no começo do calendário de 2026 da F1.

"O mais surpreendente é que esses rumores idiotas já estejam surgindo em março. É ridículo, já que normalmente só se fala nisso em julho. Não sei quem trouxe isso à tona novamente".

O chefe da Mercedes destacou que Antonelli e Russell tem um contrato plurianual visando o longo prazo, algo que não havia sido confirmado anteriormente, além de elogiar a performance da dupla. "Temos dois pilotos com os quais temos contratos de longo prazo, de vários anos. Não poderia estar mais satisfeito e feliz com os dois".

"Ambos apresentam um desempenho de ponta, de modo que não há motivo algum para sequer pensar em uma mudança na dupla da equipe ou em outros pilotos. Digo isso com o maior respeito pelo Max [Verstappen]", concluiu.

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