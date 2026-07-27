F1: Wolff se recusa a considerar Antonelli favorito ao título de 2026; entenda

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, recusou-se a considerar Kimi Antonelli o favorito ao título de 2026, apesar do italiano ter ampliado sua vantagem na liderança depois do GP da Hungria de Fórmula 1, por um motivo inusitado: superstição.

Antonelli se recuperou de uma penalidade no grid para conquistar o terceiro lugar no Hungaroring. Somado ao desempenho abaixo do esperado de Lewis Hamilton e à penalidade que o deixou em quinto lugar, além da largada desastrosa de George Russell e sua recuperação até o sétimo lugar, o italiano ampliou sua vantagem no campeonato para 50 pontos sobre Hamilton e 59 pontos sobre Russell.

Apesar de Kimi ter uma vantagem equivalente a duas vitórias de corrida sobre Hamilton, seu rival mais próximo, Wolff acredita que, com 11 GPs e duas sprint restantes em 2026, ainda há um longo caminho a percorrer na disputa pelo título.

“É muito cedo para dizer. Sou supersticioso. Mesmo que a diferença seja de 50 pontos, ainda há muitas corridas pela frente, e um abandono de ambos pode mudar tudo drasticamente”, disse Wolff quando questionado se considerava Antonelli o favorito ao título.

“Não temos tido um bom desempenho em termos de confiabilidade, então precisamos continuar aproveitando ao máximo cada dia, da sexta-feira até o domingo, e então, com sorte, no final isso será suficiente".

Com a Mercedes afetada por problemas de confiabilidade na primeira metade da temporada, Wolff está se preparando para a possibilidade da equipe precisar arcar com penalidades relacionadas ao motor em algum momento do restante da campanha.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

As equipes de F1 costumam escolher corridas em que é mais fácil ultrapassar para receber penalidades de motor – por exemplo, Lando Norris recebeu sua punição em Spa-Francorchamps para evitar o impacto no Hungaroring ou em Zandvoort –, a fim de dar aos seus pilotos uma chance melhor de reduzir o impacto do recuo no grid.

Mas, ao analisar as próximas corridas e onde a Mercedes poderia optar por uma troca de motor para cumprir a punição de grid com o mínimo de impacto, Wolff destacou a prova 'de casa' de Antonelli, em Monza, como uma opção.

O GP da Itália é a segunda corrida após a pausa de agosto, o que significa que a Mercedes terá tempo suficiente para avaliar seu estoque atual de motores para ambos os pilotos e decidir se precisa optar por peças novas para a unidade de potência além da cota permitida.

“Em termos de penalidades de motor, ainda espero muito que não precisemos aplicá-la e precisamos decidir quando isso acontecerá, quando precisaremos aplicá-la e em quais pistas”, disse Wolff.

“Pode haver uma corrida que seja muito especial para o Kimi, mas, no papel, parece ser um bom lugar para incorrer em uma penalidade de motor; por isso, precisamos conversar com o Marco [Antonelli, pai de Kimi] para decidir se queremos incorrer nessa penalidade em Monza".

“Baku também é uma opção, talvez Baku. Tiramos a pressão [de Antonelli] em Monza para ele largar do fim do grid; é que nossa confiabilidade não tem sido boa e, se vamos aceitar uma penalidade ou não, vamos ver".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Wolff também concordou com a avaliação de que Antonelli teve um “desempenho digno de campeão” ao recuperar da sétima posição no grid até o pódio, mas admitiu que, sem a penalidade, o piloto de 19 anos poderia ter terminado uma posição à frente na corrida.

“Com certeza”, disse Wolff em resposta sobre se Antonelli fez uma corrida digna de campeão. “Lewis era o favorito para vencer esta corrida na manhã de sábado e durante toda a sexta-feira".

"Saímos disso com alguns pontos conquistados, o que é ótimo. Mas sempre fui um cara pessimista, que vê o copo meio vazio. Poderíamos ter ficado em segundo lugar hoje, ou deveríamos ter ficado em segundo, e talvez, no fim das contas, ele tenha recebido a penalidade".

“Então, no geral, talvez do lado de Kimi, precisemos voltar para casa e dizer que está tudo bem em termos de pontos", concluiu.

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