F1: Wolff se reúne com McLaren, Williams e Alpine em busca de 'paz' na relação

Após George Russell garantir a pole position para a corrida sprint na China com uma vantagem de 0s289 sobre seu companheiro de equipe na Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, e uma significativa vantagem de 0s621 sobre Lewis Hamilton, da Ferrari, que terminou em terceiro, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, procurou dissipar os rumores de um desentendimento com suas equipes clientes.

Após a classificação para o GP da Austrália do último fim de semana, na qual a Mercedes finalmente mostrou suas cartas e dominou a sessão com uma margem semelhante, ficou claro que a equipe de fábrica tinha uma vantagem sobre as equipes clientes em termos de como explorava sua unidade de potência para maximizar o tempo de volta. Naturalmente, as reclamações começaram, embora a McLaren e, em menor grau, a Williams tenham sido as únicas clientes a expressar publicamente suas frustrações.

A principal queixa era que apenas a equipe de fábrica possuía a especificação mais recente da unidade de potência durante os testes de pré-temporada no Bahrein, o que naturalmente deixou os clientes com uma "falta de conhecimento" que afetou a fidelidade dos resultados de suas simulações. Na Austrália, o chefe da Williams, James Vowles, insinuou ter sido "pego de surpresa" pela grande superioridade da Mercedes.

"Eles simplesmente foram mais espertos do que nós, e é nosso trabalho lidar com isso", disse ele. "Estou um pouco chocado com o quão mais espertos eles são."

"A discussão com a HPP [Mercedes Benz High Performance Powertrains] sobre a obtenção de mais informações já dura semanas", disse Andrea Stella, chefe da equipe McLaren.

"Porque mesmo nos testes, nós basicamente íamos para a pista, ligávamos o carro, olhávamos os dados, ‘ah, é isso que temos’. Ótimo, agora reagimos ao que temos. Não é assim que se trabalha na F1."

Mercedes outqualified its customer teams in Australia and finished well ahead in the race Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Mercedes insistiu que não só cumpriu todas as suas obrigações para com os clientes em termos de partilha de informações e dados, como a sua vantagem nas pistas se baseia num desempenho superior do carro em todos os aspetos, e não apenas na gestão da unidade de potência.

Apesar disso, o descontentamento persistiu, a ponto de Wolff realizar uma reunião para "esclarecer a situação" em Xangai esta semana. Entende-se que Wolff não apenas buscou apaziguar as preocupações de seus clientes, como também procurou um acordo para moderar parte da retórica em torno do assunto.

"No fim das contas, todo mundo naturalmente tenta encontrar algum tipo de vantagem para si", disse Wolff após a sessão de classificação para a corrida sprint.

"Alguns fazem isso mais nos bastidores, outros por meio da mídia. Mas discutimos isso novamente com as equipes."

"É completamente claro que ninguém quis acusar ninguém de nada. Estamos tentando administrar isso dentro dos regulamentos."

"E você pode ver que hoje eles estão muito mais próximos novamente – e [Pierre] Gasly provavelmente teve o melhor desempenho nas retas."

Alpine has joined the ranks of Mercedes customers this season Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O sucesso do encontro foi palpável na mudança de tom por parte daqueles que antes eram os mais críticos. Os pilotos da McLaren, por exemplo, claramente receberam instruções para ignorar qualquer pergunta sobre a relação com a Mercedes.

"Ainda estamos no início da temporada, há muitas coisas que estamos tentando descobrir e entender", disse Lando Norris em sua coletiva de imprensa pré-evento.

"Certas coisas não precisam ser ditas. Porque você sempre tenta criar suas próprias vantagens."

"Mas, ao mesmo tempo, há certas coisas que temos que descobrir por nós mesmos. O resto é mais... sei lá, quais são as regras e o que precisa ou não ser dito."

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"E esse tipo de coisa, depende de Andrea e do resto da equipe."

"Mas sempre trabalhamos em estreita colaboração [com a Mercedes]. Continuaremos a fazer isso. E por mais que ele [Stella] tenha dito algumas dessas coisas, ainda havia muitas coisas que simplesmente não exploramos e maximizamos."

Os dados indicam que a Mercedes construiu o conceito do seu carro em torno de um equilíbrio diferente na captação de energia: em Albert Park, Russell e Antonelli não só alcançaram velocidades de ápice superiores às dos rivais (incluindo clientes da Mercedes), como também praticaram ‘superclipping’ na reta oposta. Eles conseguiram isso porque o W17 tem um downforce mais eficiente e um equilíbrio robusto, o que permite diminuir a saída de frente que pode ocorrer ao entrar nas curvas em alta velocidade.

Assim sendo, a nova posição da McLaren representa a aceitação do que agora considera óbvio: além de aprender mais sobre como maximizar a unidade de potência da Mercedes, precisa adicionar downforce ao seu carro.

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