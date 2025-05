F1: Wolff será ausência no GP da Emilia-Romagna; entenda motivo

Toto Wolff não comparecerá ao GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1 deste fim de semana. O chefe da Mercedes se ausentará para acompanhar a formatura do filho mais velho, Benedict.

A informação é do Planet F1, que ainda destaca que Wolff permaneceu nos Estados Unidos após a corrida em Miami e não seguiu em direção à Europa para a etapa em Ímola. Essa é a segunda ausência do austríaco na temporada, uma vez que ele também ficou de fora da prova no Japão, quarta etapa de 2025. No ano passado, Toto Wolff também não compareceu ao GP de São Paulo.

Bradley Lord, diretor de comunicação da equipe, substituirá Wolff no circuito italiano. Lord será o chefe oficial em Ímola e participará das reuniões da FIA em nome da Mercedes.

