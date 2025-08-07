O chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou abertamente pela primeira vez sobre as conversas que teve com Max Verstappen, sob a expectativa de 'roubar; o tetracampeão da Fórmula 1 da Red Bull para a temporada 2026, e como isso impactou a situação de George Russell.

Desde o início do escândalo de Christian Horner, no primeiro semestre de 2024, a Red Bull vem caindo como um castelo de cartas, perdendo não somente rendimento na pista como também nomes importantes, que incluem o projetista Adrian Newey, hoje na Aston Martin, o diretor esportivo Jonathan Wheatley, agora chefe da Sauber, e a própria demissão de Horner em julho.

Em meio a esse cenário caótico, os rumores foram crescendo aos poucos sobre a possibilidade de Verstappen trocar a Red Bull pela Mercedes já em 2026. Com isso, a renovação de Russell, que era dada como certa por Wolff no começo do ano, passou a ser empurrada pela barriga de forma indefinida.

No entanto, Verstappen pôs fim a esses rumores, confirmando no GP da Hungria que correrá pela Red Bull em 2026.

"É hora de acabar com esses rumores. De qualquer forma, sempre foi muito claro para mim: vou ficar com a equipe. Estávamos sempre conversando sobre o que poderíamos fazer com o carro e, se eu não quisesse ficar, teria parado de falar sobre esse tipo de coisa - mas nunca foi assim".

"Eu não falei muito sobre isso porque meu foco estava em como podemos melhorar nosso desempenho e ideias para o próximo ano. Portanto, não tenho nada de novo a dizer".

A declaração de Verstappen foi um alívio para Russell que, segundo os rumores, seria o piloto 'chutado' da Mercedes em uma eventual contratação do tetracampeão.

Agora, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, Wolff reconheceu publicamente pela primeira vez as conversas com Verstappen, mas sempre assegurando a Russell que seu futuro não era tão incerto assim.

Quando questionado pelo jornal se um anúncio sobre o futuro de Russell era iminente, Toto respondeu que sim, e continuou:

"Como sempre disse, estou feliz com Russell e Kimi Antonelli na minha equipe, mas quando o futuro de Max de repente se tornou incerto, tivemos que conversar com ele também. Eu sempre fui muito claro com George: havia 90% de chance de ele ficar conosco, mas eu ainda tinha conversar com Verstappen. Agora a situação está clara e tudo pode voltar ao normal".

