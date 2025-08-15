Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

CEO da McLaren diz que a narrativa em torno do britânico está ultrapassada e cita vitórias recentes

Lydia Mee
Editado:
Lando Norris, McLaren

O CEO da McLaren, Zak Brown, argumentou que a narrativa em torno de Lando Norris mudou durante o início da temporada 2025 da Fórmula 1.

Leia também:

Norris está lutando pelo campeonato de pilotos contra o companheiro de equipe, Oscar Piastri, e já foi alvo de críticas por ser publicamente duro consigo mesmo. Alguns veem isso como uma fraqueza, mas depois de vencer três dos últimos quatro GPs, o chefe da McLaren está ansioso para mudar as opiniões sobre seu piloto.

"Acho que Lando está em um ótimo momento", disse Brown à RACER. "Houve também uma época em que, de acordo com o público, Lando não conseguia vencer saindo da pole, e ele ganhou quatro das últimas cinco corridas [em que largou] da pole. Por isso, acho que esse tipo de narrativa em torno de Lando não é correto hoje".

"Ele é transparente e demonstra o que sente, por assim dizer. Todo mundo é diferente, mas acho que ele está em um ótimo momento. Nunca o vi em um lugar melhor", disse. 

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou uma surpreendente pole position no GP da Hungria, mas Brown acha que Norris teria sido mais crítico consigo mesmo nos anos anteriores.

"Em Budapeste, após a classificação, acho que o Lando de um ano atrás talvez tivesse sido mais crítico consigo mesmo", acrescentou. "Ele está fazendo um trabalho incrível. Portanto, acho que isso é muito parecido com a afirmação de que ele não pode vencer da pole. Agora que ele venceu quatro ou cinco corridas da pole, ninguém parece estar falando sobre isso".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Acho que vocês deveriam escrever sobre isso. Porque há outra estatística [de Charles Leclerc], de quem sou um grande fã, que não venceu tantas corridas largando da pole, e não acho que isso seja algo contra ele. Acho que é [um reflexo de] como ele é incrível em volta rápida e talvez possa ir bem em um carro que não tenha o ritmo de corrida ideal".

"Portanto, não é para menosprezá-lo de forma alguma. Acho que ele é um grande talento, mas o que quero dizer é que a narrativa sobre ele é boa e, quando essa narrativa desaparece, é quase como se a retratação estivesse sempre na última página. E acho que Lando está em um ótimo momento", finalizou. 

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Lydia Mee Fórmula 1 Zak Brown Lando Norris McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes

F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Como Russell se preparou mentalmente para enfrentar Hamilton como companheiro de equipe na Mercedes
F1 - Norris é otimista com disputa pelo título de 2025: 'Me sinto mais preparado'

F1 - Norris é otimista com disputa pelo título de 2025: 'Me sinto mais preparado'

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Norris é otimista com disputa pelo título de 2025: 'Me sinto mais preparado'
Após saída da F1, Ricciardo revela o que pensa do domínio de Verstappen

Após saída da F1, Ricciardo revela o que pensa do domínio de Verstappen

Fórmula 1
GP da Hungria
Após saída da F1, Ricciardo revela o que pensa do domínio de Verstappen
Mais de
Zak Brown
F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner

F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner
F1: CEO da McLaren revela 'segredo' para administrar a gigante do automobilismo

F1: CEO da McLaren revela 'segredo' para administrar a gigante do automobilismo

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: CEO da McLaren revela 'segredo' para administrar a gigante do automobilismo
F1 - Brown "não ficou surpreso" com saída de Horner: "Talvez o momento, mas não o resultado"

F1 - Brown "não ficou surpreso" com saída de Horner: "Talvez o momento, mas não o resultado"

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Brown "não ficou surpreso" com saída de Horner: "Talvez o momento, mas não o resultado"
McLaren
Mais de
McLaren
EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025

EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025

Fórmula 1
EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025
McLaren almeja tríplice coroa do automobilismo e anuncia leilão de carros raros

McLaren almeja tríplice coroa do automobilismo e anuncia leilão de carros raros

Fórmula 1
GP da Hungria
McLaren almeja tríplice coroa do automobilismo e anuncia leilão de carros raros
ANÁLISE: Como a McLaren melhorou (ainda mais) o melhor carro da F1?

ANÁLISE: Como a McLaren melhorou (ainda mais) o melhor carro da F1?

Fórmula 1
GP da Hungria
ANÁLISE: Como a McLaren melhorou (ainda mais) o melhor carro da F1?

Últimas notícias

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

MGP MotoGP
GP da Áustria
"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com

NSTR NASCAR Truck
Indianápolis
NASCAR Truck AO VIVO: Assista à etapa de Richmond com Motorsport.com
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Zak Brown defende "ótimo momento" de Norris e cutuca abordagem com Leclerc
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Camilo comanda TL2 da etapa de Curvelo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros