CEO da McLaren diz que a narrativa em torno do britânico está ultrapassada e cita vitórias recentes
O CEO da McLaren, Zak Brown, argumentou que a narrativa em torno de Lando Norris mudou durante o início da temporada 2025 da Fórmula 1.
Norris está lutando pelo campeonato de pilotos contra o companheiro de equipe, Oscar Piastri, e já foi alvo de críticas por ser publicamente duro consigo mesmo. Alguns veem isso como uma fraqueza, mas depois de vencer três dos últimos quatro GPs, o chefe da McLaren está ansioso para mudar as opiniões sobre seu piloto.
"Acho que Lando está em um ótimo momento", disse Brown à RACER. "Houve também uma época em que, de acordo com o público, Lando não conseguia vencer saindo da pole, e ele ganhou quatro das últimas cinco corridas [em que largou] da pole. Por isso, acho que esse tipo de narrativa em torno de Lando não é correto hoje".
"Ele é transparente e demonstra o que sente, por assim dizer. Todo mundo é diferente, mas acho que ele está em um ótimo momento. Nunca o vi em um lugar melhor", disse.
Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou uma surpreendente pole position no GP da Hungria, mas Brown acha que Norris teria sido mais crítico consigo mesmo nos anos anteriores.
"Em Budapeste, após a classificação, acho que o Lando de um ano atrás talvez tivesse sido mais crítico consigo mesmo", acrescentou. "Ele está fazendo um trabalho incrível. Portanto, acho que isso é muito parecido com a afirmação de que ele não pode vencer da pole. Agora que ele venceu quatro ou cinco corridas da pole, ninguém parece estar falando sobre isso".
"Acho que vocês deveriam escrever sobre isso. Porque há outra estatística [de Charles Leclerc], de quem sou um grande fã, que não venceu tantas corridas largando da pole, e não acho que isso seja algo contra ele. Acho que é [um reflexo de] como ele é incrível em volta rápida e talvez possa ir bem em um carro que não tenha o ritmo de corrida ideal".
"Portanto, não é para menosprezá-lo de forma alguma. Acho que ele é um grande talento, mas o que quero dizer é que a narrativa sobre ele é boa e, quando essa narrativa desaparece, é quase como se a retratação estivesse sempre na última página. E acho que Lando está em um ótimo momento", finalizou.
