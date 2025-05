Embora a McLaren fosse considerada a favorita no início do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, Max Verstappen conseguiu conquistar sua segunda vitória de 2025. O CEO da equipe papaia, Zak Brown, disse que isso mostra que a temporada está longe de acabar".

Depois de uma ultrapassagem ousada, mas efetiva, do holandês da Red Bull contra Oscar Piastri, da McLaren, na primeira volta em Ímola, Verstappen permaneceu na liderança até o final da corrida. "Foi uma grande manobra", disse Brown, elogiando a manobra.

No entanto, o americano acha que o restante da corrida na Itália foi, no mínimo, tão revelador quanto: "Simplesmente não conseguimos superá-los, eles estavam muito rápidos hoje. Ainda é uma temporada particularmente longa e isso mostra que a temporada está longe de terminar", concluiu o CEO para a Viaplay.

"Ele foi mais rápido durante toda a corrida do que nós", disse Brown sobre Verstappen. "Fizemos mais ou menos os mesmos tempos de volta, mas ele controlou muito bem. Acho que não poderíamos fazer nada contra ele hoje."

O safety car tardio poderia, em teoria, ter proporcionado outra chance, mas mesmo assim Verstappen conseguiu ter vantagem novamente após o reinício. Norris alertou sobre esse cenário antes de Bernd Mayländer entrar e pediu à equipe que maximizasse as chances, já que ele estava com pneus mais novos.

No entanto, a McLaren decidiu não fazer isso e dar chances iguais aos dois pilotos, uma decisão que Brown ainda apoia totalmente, mesmo depois da corrida. "Deixe-os correr, essa foi a decisão tomada no pitwall. Foi uma boa manobra que Lando fez no final, mas, novamente: ainda temos um longo caminho a percorrer".

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

