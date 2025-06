O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, não resistiu à especulação em torno das asas dianteiras da equipe após um forte 1-2 no GP da Espanha de Fórmula 1.

A F1 anunciou no início do ano que seria introduzida uma restrição à quantidade de flexão nas asas dianteiras para o GP da Espanha. Após a crescente especulação de que isso poderia afetar o desempenho da equipe de Woking, Brown compartilhou um golpe astuto nos opositores após a forte exibição da equipe em Barcelona.

Ao postar a comemoração nas mídias sociais, depois de perder a corrida pois estava no GP de Detroit da IndyCar, Brown compartilhou:

"Super pilotagem de Oscar & Lando. 1-2, não há nada melhor do que isso! Ótima estratégia e pit stops. Muito obrigado a todos em casa. Estou adorando as asas dianteiras".

Norris também falou sobre as "reclamações" sobre o MCL39 durante a coletiva de imprensa após o segundo lugar. Ele explicou ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação:

"Houve muitas reclamações sobre nosso carro e eles introduziram essa nova asa e não mudaram nada. A equipe fez um ótimo trabalho para nos dar um carro bom e completo, o melhor do grid. Estamos muito orgulhosos de poder pilotar esses carros todos os finais de semana. É mérito da equipe o fato de termos que nos esforçar dia após dia, mas, como o Oscar disse, ainda há lugares em que somos vulneráveis, especialmente na classificação, quando tudo fica muito próximo".

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Obviamente, ontem foi a maior margem do ano, mas acho que as pessoas parecem se esquecer rapidamente de quão próximas foram as outras sessões de classificação. Elas foram divididas por centésimos e milésimos e não tivemos um bom desempenho em cada uma delas", adicionou.

"Portanto, acho que esse será o caso nas próximas sessões. Mas está claro que, em média, temos o melhor carro e ainda parecemos mais fortes na corrida. No entanto, é evidente que os outros estão se recuperando. Nossas diferenças na corrida provavelmente eram muito maiores no início do ano do que agora. Só precisamos manter a cabeça baixa e continuar trabalhando duro", finalizou o britânico.

