O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, descreveu a equipe à qual se juntou em 2016 como “um ambiente muito tóxico”, atribuindo os anos de maus resultados na Fórmula 1, tanto dentro quanto fora das pistas, à constante rotatividade dos líderes.

O americano chegou à McLaren há uma década, depois que os acionistas romperam com Ron Dennis, e liderou a recuperação da equipe, levando-a do fundo do grid aos títulos do campeonato de construtores de 2024 e 2025.

Em entrevista ao portal RACER, Brown disse que não havia percebido a dimensão dos problemas quando chegou: “Era um ambiente muito tóxico. Tudo começou com uma verdadeira falta de alinhamento da liderança, bem como uma falta de liderança propriamente dita. Tivemos cinco chefes diferentes em seis anos”.

“Isso é uma receita para o desastre em qualquer negócio. Se você tem uma rotatividade constante no nível da liderança, a equipe não sabe a quem seguir. Isso gera falta de confiança e cria um ambiente tóxico dentro da organização".

Ele acrescentou que o efeito dessa rotatividade sobre a equipe era evidente: “Todo mundo estava no modo 'esconder a bunda e culpar os outros'. Era um ambiente terrível. Isso se manifestou em péssimos resultados nas pistas, falta de patrocínio, falta de engajamento dos fãs e uma força de trabalho muito insatisfeita".

Brown admitiu que, inicialmente, acreditou na explicação da própria equipe de que seu fornecedor de motores era o principal problema.

Quando a equipe de Woking substituiu a Honda pela Renault, passou da nona posição no campeonato de construtores em 2017 para a sexta em 2018, mas ele disse que isso apenas mostrava o quão mais profundos eram os problemas.

“Eu sabia que, das 1.200 pessoas que tínhamos na época, provavelmente só precisávamos resolver a situação de cerca de 20 delas. Não havia dúvida alguma na minha cabeça de que tínhamos 1.100 pessoas ali que haviam vencido muitas corridas e campeonatos. O que era necessário era uma reformulação da equipe de liderança”, disse ele.

Depois que a McLaren conquistou o título de construtores tanto em 2024 quanto em 2025 e Lando Norris garantiu o campeonato de pilotos em 2025, esta temporada tem sido mais difícil para a equipe liderada por Brown. A McLaren está em quarto lugar na classificação de construtores, 17 pontos atrás da Red Bull, embora Norris tenha vencido três corridas.

“O fato de termos vencido em 2024 e 2025 e de termos vencido corridas este ano não nos dá direito a nada em 2027. Temos que merecer isso”, concluiu Brown.

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