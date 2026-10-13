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F1: Zara lança coleção inspirada em Ayrton Senna

Parceria entre loja de roupa e marca Senna destaca o estilo do lendário tricampeão

Redação Motorsport.com
Editado:
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Foto de: Divulgacao

A Zara celebra Ayrton Senna para além das pistas com uma série de peças que revisita a elegância natural do piloto, uma figura que se tornou referência de estilo para toda uma geração. A coleção criada em parceria com a Senna Brands está disponível nas lojas do Brasil e no online, de forma global.

O editor recomenda:

Uma das principais fontes de inspiração do projeto foi uma das imagens mais conhecidas de Senna no mundo. Nela, o piloto aparece de jeans, com a jaqueta no ombro, óculos de sol característicos dos anos 90 e uma maleta na mão, com um avião ao fundo. A foto se torna protagonista de uma das camisetas da coleção.

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Foto de: Divulgacao

"Esta é a primeira coleção da marca Senna na Zara e um passo importante no nosso movimento de levar a mentalidade de Ayrton das pistas para as ruas. Superação, excelência e evolução constante não se limitam ao automobilismo, e cada peça carrega esse símbolo para o dia a dia. Estar ao lado de uma das referências globais da moda confirma o caminho que estamos construindo.", afirma Ana Simões, CMO da Senna Brands, empresa que gerencia as marcas Senna e Senninha.

As peças remetem diretamente ao guarda-roupa do piloto brasileiro: uma jaqueta de couro preta absolutamente minimalista, inspirada em um modelo que ele usava, e um blazer de lã em xadrez príncipe de Gales. O universo das pistas se reflete em jaquetas de corrida com patches e o logotipo de Senna, nas polos que definiram sua imagem e em macacões jeans com efeito desgastado e ar retrô.

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Foto de: Divulgacao

A assinatura do piloto aparece como elemento gráfico em diversas peças, entre elas uma camisa vermelha de estilo western, moletons e camisetas. A coleção inclui ainda uma sobrecamisa de sarja com gola em contraste, peças de tricô em lã e cashmere com listras azul-marinho e um suéter de tricô trançado em amarelo pastel.

Completam a proposta calças jeans de corte reto, bermudas chino bege com a lavagem característica dos anos 90 e acessórios como bonés de inspiração esportiva, um cinto trançado e óculos de sol com estética noventista.

A coleção já está disponível no Zara.com e em lojas selecionadas.

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Foto de: Divulgacao

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

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