F1: Zhou larga do pitlane em Ímola após batida na sprint

Zhou Guanyu começará o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deste domingo do pitlane após a Alfa Romeo fazer reparos em seu carro sob condições de parque fechado devido à sua batida na corrida sprint do sábado.

O chinês bateu com Pierre Gasly ainda na primeira volta da corrida de Ímola, sofrendo danos fortes à traseira e dianteira de seu Alfa Romeo após rodar na pista e bater no muro de proteção na Piratella.

Os mecânicos da Alfa enfrentaram um longo processo de reconstrução, o que forçou a equipe a trabalhar no carro antes e depois do toque de recolher, quando era iniciado o processo de parque fechado. O incidente foi repassado aos comissários que penalizaram Zhou com a largada no pitlane. Ele sairia de 20º devido à batida.

"O carro 24 esteve envolvido em uma colisão e sofreu danos significativos durante a sprint. Ao reparar o carro 24, houve a quebra do Artigo 40.6 do Regulamento Desportivo da FIA já que o carro usado na sprint não estava pronto para ser selado pela FIA duas horas após o fim da Sprint".

"Além disso, houve a quebra do Artigo 40.9, com o competidor dando continuidade ao trabalho no carro sem supervisão em condições de parque fechado. O competidor admitiu que fez modificações ao carro. A penalidade pela quebra de condições de parque fechado é a largada do pitlane".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, climbs out of his damaged car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Questionado sobre a colisão com Gasly, Zhou sentiu que havia completado a ultrapassagem, alegando esse como o motivo para se aproximar da linha usada pelo francês, resultando no toque.

"Foi uma boa luta com dois ou três carros, aí na curva nove, acho que vi uma das Mercedes se defendendo de Pierre e achei que tinha uma oportunidade do lado de fora. Na frenagem, tudo estava concluído".

"Aí só senti essa batida massiva na saída, o que me surpreendeu, porque pensei que a manobra já estava concluída. Então temos que olhar para entender o que aconteceu".

