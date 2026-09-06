F1 - Antonelli dá aula em Monza e vence saindo do pit lane, Bortoleto chega em 11º: veja resultado do GP da Itália

Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu de forma espetacular o GP da Itália de Fórmula 1, largando da 19ª colocação e chegando ao topo do pódio. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, terminou em 11º, batendo na trave da zona de pontos de Monza.

George Russell, também da Mercedes, terminou em segundo lugar, com Max Verstappen completando o pódio de Monza. Veja o resultado final do GP da Itália!

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!