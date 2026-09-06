F1 - Antonelli dá aula em Monza e vence saindo do pit lane, Bortoleto chega em 11º: veja resultado do GP da Itália
George Russell e Max Verstappen completaram o pódio da etapa italiana
Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu de forma espetacular o GP da Itália de Fórmula 1, largando da 19ª colocação e chegando ao topo do pódio. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, terminou em 11º, batendo na trave da zona de pontos de Monza.
George Russell, também da Mercedes, terminou em segundo lugar, com Max Verstappen completando o pódio de Monza. Veja o resultado final do GP da Itália!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|53
|
-
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|53
|
+3.857
3.857
|3.857
|1
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|53
|
+14.718
14.718
|10.861
|2
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Norris McLaren
|1
|53
|
+19.056
19.056
|4.338
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|53
|
+19.253
19.253
|0.197
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|53
|
+24.655
24.655
|5.402
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|53
|
+27.351
27.351
|2.696
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Lindblad RB
|41
|53
|
+45.136
45.136
|17.785
|1
|4
|RB
|Red Bull
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|53
|
+47.353
47.353
|2.217
|1
|2
|Alpine
|Mercedes
|10
|Y. Tsunoda RB
|22
|53
|
+58.187
58.187
|10.834
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|53
|
+1'05.187
1'05.187
|7.000
|1
|Audi
|Audi
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|53
|
+1'06.187
1'06.187
|1.000
|2
|Audi
|Audi
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|53
|
+1'14.117
1'14.117
|7.930
|2
|Williams
|Mercedes
|14
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|53
|
+1'15.609
1'15.609
|1.492
|2
|Red Bull
|Red Bull
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|53
|
+1'18.958
1'18.958
|3.349
|1
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|52
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|52
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|52
|
1 lap
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|51
|
2 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|26
|
|1
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|23
|
|2
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|1
|
|Acidente
|Ferrari
|Ferrari
|Ver resultados completos
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