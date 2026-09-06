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F1 - Antonelli dá aula em Monza e vence saindo do pit lane, Bortoleto chega em 11º: veja resultado do GP da Itália

George Russell e Max Verstappen completaram o pódio da etapa italiana

Redação Motorsport.com
Editado:

Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu de forma espetacular o GP da Itália de Fórmula 1, largando da 19ª colocação e chegando ao topo do pódio. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, terminou em 11º, batendo na trave da zona de pontos de Monza.

O editor recomenda:

George Russell, também da Mercedes, terminou em segundo lugar, com Max Verstappen completando o pódio de Monza. Veja o resultado final do GP da Itália!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 53

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+3.857

3.857

 3.857   1 18   Mercedes Mercedes
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 53

+14.718

14.718

 10.861   2 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 53

+19.056

19.056

 4.338   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+19.253

19.253

 0.197   1 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+24.655

24.655

 5.402   1 8   Ferrari Ferrari
7 France P. Gasly Alpine 10 53

+27.351

27.351

 2.696   1 6   Alpine Mercedes
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 53

+45.136

45.136

 17.785   1 4   RB Red Bull
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 53

+47.353

47.353

 2.217   1 2   Alpine Mercedes
10 Japan Y. Tsunoda RB 22 53

+58.187

58.187

 10.834   1 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 53

+1'05.187

1'05.187

 7.000   1     Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 53

+1'06.187

1'06.187

 1.000   2     Audi Audi
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 53

+1'14.117

1'14.117

 7.930   2     Williams Mercedes
14 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 53

+1'15.609

1'15.609

 1.492   2     Red Bull Red Bull
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 53

+1'18.958

1'18.958

 3.349   1     Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 52

1 lap

     2     Williams Mercedes
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 52

1 lap

     2     Cadillac Ferrari
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 51

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 26

 

     1   Abandono Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 23

 

     2   Abandono Aston Martin Honda
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 1

 

         Acidente Ferrari Ferrari
Ver resultados completos

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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