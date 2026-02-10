Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1TV terá transmissão em português disponibilizada pelo Grupo Globo

Aplicativo apresentou a possibilidade de ter uma equipe própria no Brasil, mas a emissora carioca entrou em acordo com a categoria

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A situação está definida: a F1TV, aplicativo oficial de transmissão da Fórmula 1, terá narração em português com a equipe do Grupo Globo. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Julianne Cerasoli, do Portal UOL, e confirmada pelo Motorsport.com.

Leia também:

Desde o retorno da categoria para a emissora carioca, havia muitas dúvidas sobre como ficaria o acordo com o aplicativo. Vale lembrar que a Globo não tinha transmissão na F1TV até 2020, antes dos direitos passaram a ser da Bandeirantes em 2021.

Daquele ano até 2025, enquanto a F1 fazia parte da grade horária da Band, o aplicativo oficial também contava com as vozes de Sergio Maurício na narração, Mariana Becker e Thiago Fagnani na reportagem e comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Willson.

Motorsport.com apurou a informação de que houve negociações com alguns nomes da Band para ter uma equipe própria da F1TV no Brasil, no entanto, o acordo não foi fechado e a Globo assumiu a responsabilidade de oferecer a narração.

Motorsport.com entrou em contato com a Rede Globo e a emissora ainda não confirma a informação.

A F1 terá os testes de pré-temporada já esta semana no Bahrein, com transmissão no Sportv 3, do 12h às 13h. Por determinação da FOM (Formula One Management), apenas a última hora dos testes serão disponibilizadas ao público mundialmente, porém, diferente da semana em Barcelona, haverá a presença da mídia no paddock.

Motorsport.com terá live no YouTube durante todos os dias (11, 12 e 13 de fevereiro) após as sessões para análises e comentários sobre o dia.

