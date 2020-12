F1:Verstappen bate Bottas e Hamilton pela pole do GP de Abu Dhabi

Na última corrida da temporada 2020 da Fórmula 1, o GP de Abu Dhabi, a Red Bull voltou a mostrar sua força em treinos de classificação e confirmou a pole position com Max Verstappen neste sábado.

O piloto desbancou a Mercedes e conquistou o direito de largar da posição de honra na prova deste domingo em Yas Marina. O holandês desbancou o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton.

O treino

Na primeira parte do treino de classificação, o Q1, o campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, quase conseguiu avançar ao Q2. O finlandês da Alfa Romeo, porém, bateu na trave e foi eliminado em 16º.

Na sequência, 'caíram' o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, o britânico George Russell, de volta à Williams após correr o GP de Sakhir pela Mercedes, o brasileiro Pietro Fittipaldi, substituto do francês Romain Grosjean na Haas, e o canadense Nicholas Latifi, da Williams.

Q2

Na parte do treino que definiu os pilotos classificados à disputa pela pole position em Yas Marina, quem bateu na trave foi Esteban Ocon, que conquistou seu primeiro pódio na F1 no GP de Sakhir, no qual foi segundo.

Após o francês da Renault, seu companheiro australiano Daniel Ricciardo, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, e o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point.