Ana Luiza Kalil ganhou notoriedade ao vencer o concurso de shoey – prática de beber champanhe na sapatilha característica nas comemorações de Daniel Ricciardo – e levou um par do piloto australiano, enquanto lutava contra um câncer nos ossos.

Segundo o Globoesporte.com, a mineira morreu na madrugada desta quarta-feira (05) após ter complicações pulmonares depois de um AVC há dois dias. Ela chegou a fazer postagens sobre o GP da Grã-Bretanha no último fim de semana, antes de passar mal e ser levada ao hospital.

Ana Luiza conheceu Ricciardo no ano passado, durante o GP do Brasil de F1 em Interlagos, realizando o sonho de conhecer seu grande ídolo da categoria.

Ana Luiza Kalil conhece Daniel Ricciardo durante GP do Brasil de 2019 Photo by: Acervo pessoal

Ricciardo utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Ana Luiza.

"Lamento muito. Ana era uma pessoa incrível que iluminou o paddock com seu sorriso no Brasil no ano passado e não se importava com o shoey. Todos os meus pensamentos e amor"

