O filme F1 - O Filme lança no Brasil no dia 26 de junho nos cinemas e é aguardado por muitos fãs da Fórmula 1. Na última quarta-feira (21), os pilotos tiveram a chance de conferir a produção antes de todo o público em uma sessão em Mônaco, que abriu o fim de semana de corridas no Principado.

Agora, alguns deram suas opiniões sinceras sobre o longa que tem Brad Pitt como personagem principal, vivendo um piloto de F1 aposentado que retorna para o grid para auxiliar a equipe fictícia a retornar aos pontos.

Nesta quinta-feira (22), no dia de mídia que antecede o fim de semana, alguns dos competidores compartilharam suas opiniões sinceronas sobre a produção, deixando claro que tudo é muito Hollywood e, por isso, não está tão conectado com a realidade quanto alguns fãs gostariam.

Carlos Sainz:

"Eu realmente gostei. Acho que, para nós, especialistas em F1, vamos ver as coisas um pouco como vemos às vezes com a Netflix. Dá para perceber que tem um pouco de Hollywood".

"Acredito de verdade que, para um novo fã, vai atrair muita gente nova e vai funcionar muito bem para quem não sabe nada sobre F1. Para o fã hardcore, para os jornalistas e para nós, vamos ver coisas que talvez pareçam um pouco americanas demais ou hollywoodianas demais".

Liam Lawson:

"Foi legal. Foi bom. É muito imersivo, então acho que capta a sensação de estar na F1, e acho isso muito, muito legal. A história também é bem legal, então sim, achei legal".

"Eu não estava realmente correndo na F1 quando a maioria das cenas de direção foram gravadas, então fiquei surpreso até de aparecer, para ser honesto, o que foi uma surpresa, mas sinceramente valeu a pena".

Oliver Bearman:

"Eu achei o filme fantástico. Acho que ele retrata muito bem o que passamos. De um jeito meio hollywoodiano, como é esperado. Isso o torna muito interessante. E acho que o objetivo do filme vai ser alcançado".

"As imagens onboards e o trabalho que eles fizeram foram realmente incríveis. Ver o que eles conseguiram fazer, sabendo o que realmente aconteceu, digamos, em algumas cenas, foi bem impressionante, então foi legal".

Carlos Sainz, Ferrari,Brad Pitt Foto de: Erik Junius

Esteban Ocon:

"Falei para o Lewis: é super imersivo, as cenas deles pilotando os carros, acho que isso é fantástico, é algo que nunca vimos antes. Acho que teve ótimas cenas de corrida, como Daytona, por exemplo, quando tiveram boas disputas por dentro e coisas assim. Acho que, no geral, foi um ótimo filme".

"Acho que, em alguns momentos, tiveram coisas que não fazem muito sentido para nós, pilotos, que estamos sempre no paddock e correndo, mas eu realmente vejo onde o Lewis colocou seu toque para tentar fazer tudo o mais realista possível".

Sobre o romance do personagem de Pitt com sua engenheira, Ocon destacou que esse tipo de relacionamento é muito "hollywoodiano", mas ficou feliz em ver a diversidade na produção:

"Tem uma mecânica mulher fazendo pit stops, o que é ótimo. E ela é uma parte importante da vitória em certo momento, mas não vou dar mais spoilers".

Lando Norris:

"Eu fui brilhante no filme e isso é o principal. Foi um filme muito bom, com uma boa história — não sei quanto posso ou não posso dizer. Foi uma história legal, acho que inspiradora — tinha muitos significados diferentes por trás. Mas uma história legal e muita inspiração para os jovens que estão entrando nisso".

Fernando Alonso:

"Eu gostei do filme. Acho que ele representa bem a F1, o que nunca é garantido nesse tipo de filme. É uma coisa boa para o nosso esporte, porque todo mundo vai querer ver uma corrida de F1 — espero — depois de ver o filme. Não é um documentário, ainda é um filme, então tem algumas imprecisões, mas eu diria que quase todo o filme, em termos de ação na pista, foi bem original e representativo, então isso foi bom".

Nico Hulkenberg:

"É Hollywood, então você precisa dar um passo atrás e ver o quadro geral. Não é sobre os detalhes minuciosos, mas acho que ainda assim é uma perspectiva nova e fresca. Tinha alguns bons atores também. O Brad Pitt agora é meu ídolo, meu novo objetivo é correr na F1 aos 61 anos".

"Foi muito legal poder assistir ao filme pela primeira vez. É uma oportunidade incrível de mergulhar no nosso mundo. É um filme de Hollywood, e eu sou um grande fã do Brad Pitt, que nos faz parecer muito bem como pilotos de F1. A produção também fez um trabalho fantástico — espero que quem está de fora goste".

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc:

"Nós assistimos como pilotos de F1 e sempre tentamos ver todos os pequenos detalhes que não são exatamente precisos, mas é bem hollywoodiano e acho isso muito legal porque não é para os pilotos de F1, é para um público mais amplo".

"As cenas de pilotagem são incríveis. Estou super impressionado com como a câmera foi colocada nos carros e os ângulos que vemos dos carros em movimento. Sei que o Brad pilotou um pouco ele mesmo, o que é muito impressionante, e tenho certeza que ele curtiu. É incrível para a F1 porque estamos alcançando pessoas que não alcançaríamos sem esse filme".

Gabriel Bortoleto:

"Vai ser muito bom para quem ainda não sabe muito sobre o esporte. Para nós, pilotos, vivemos isso todos os dias, então sabemos cada detalhe… mas para quem não sabe tanto sobre F1, pode aprender e se envolver com a gente".

