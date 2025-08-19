Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Nesta terça-feira, Felipe Massa, atual vice-campeão da Stock Car, revelou quais corridas ainda sonha disputar. Com 11 vitórias na Fórmula 1, na qual ficou muito perto de conquistar o título de 2008, o piloto já correu na Fórmula E e participou da icônica prova de 24 Horas de Daytona, mas o que ainda 'falta'?

O brasileiro revelou que gostaria de correr as 24 Horas de Le Mans, que integra a tríplice coroa do automobilismo, ao lado do GP de Mônaco de F1 e das 500 Milhas de Indianápolis, e uma prova em circuito misto da NASCAR -- cujas corridas você assiste nas transmissões do Motorsport.com na PicTV.

"24 Horas de Le Mans pode ser uma oportunidade, como também, quem sabe um dia, participar de uma corrida -- não em oval -- de NASCAR num circuito misto. Também seria uma experiência diferente para mim", afirmou ao GE no programa 'Na Ponta dos Dedos'.

"24 Horas de Daytona eu adorei, é muito legal. É um evento muito bacana, tive um grande prazer em fazer parte. Dois anos atrás, participei da primeira vez e a gente chegou em terceiro e esse ano a gente chegou em segundo, então quem sabe a gente consegue uma vitória no futuro.

"O jeito, a atmosfera, logicamente é muito profissional, mas muito mais tranquilo no sentido da pressão. Mesmo a Stock Car tem uma pressão muito maior", comparou Massa, elogiando o ambiente das 24h de Daytona.

Felipe também foi questionado sobre a possibilidade de correr as Indy 500. "Ah, agora, com 44 anos, me 'enroscar' em oval agora é uma coisa que... a Raffaela (esposa) não ia ficar muito tranquila", respondeu bem-humorado o ícone da Ferrari na F1.

