António Félix da Costa, o atual campeão da Fórmula E, esteve no Brasil recentemente e venceu uma das corridas da rodada dupla da Stock Car Pro Series em Interlagos. No embalo desta grande fase, ele atendeu à equipe do Motorsport.com e falou sobre sua carreira.

Nesta entrevista, o piloto português comentou como esteve perto de ser um dos astros da Fórmula 1, com a Red Bull, mas que na ‘hora H’ foi preterido.

O papo com os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo, Félix da Costa também avaliou o papel do polêmico consultor esportivo da equipe, Helmut Marko, quando acabou vendo seus sonhos de F1 irem por água abaixo.

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.