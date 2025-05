Embora Barcelona tenha, tecnicamente, um contrato para sediar uma corrida de Fórmula 1 na próxima temporada, o GP deste fim de semana está sendo tratado como o último por muitos, já que Madri deve entrar para o calendário a partir de 2026.

O Circuit de Barcelona-Catalunya sediou o GP da Espanha desde que foi transferido de Jerez em 1991 e se tornou um dos favoritos das equipes, que acumularam horas de testes nas 14 curvas.

No entanto, como a pressão dos chefes da F1 por mais investimentos em infraestrutura e gerenciamento de tráfego, em particular, não foi ouvida, eles optaram por inscrever Madri, com a capital da Espanha pronta para sediar uma corrida de circuito de rua em torno do "Madring".

Desde 1981 Madri não era um destino no calendário da F1, com o novo circuito assinando um acordo até 2035. Ele deva entrar em vigor a partir do próximo ano, quando Barcelona também deverá sediar uma corrida.

É improvável, dada a agenda lotada e com países fazendo fila por um GP, que ambas as cidades espanholas sejam palco de corridas no mesmo ano - mas, ao contrário de Ímola, que sediou a última corrida em um futuro próximo há duas semanas - dois pilotos importantes parecem estar mais interessados em permanecer na Catalunha.

O bicampeão mundial de F1, Fernando Alonso, venceu duas vezes a corrida em casa e afirma que Barcelona manterá seu lugar.

"Não acho que perderemos Barcelona. Essa é minha opinião e também meu desejo", disse o piloto da Aston Martin.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Acho que é bom ter novos locais. Também é bom ter novos países para os quais a F1 se mudou na última década, mas, ao mesmo tempo, precisamos manter alguns circuitos tradicionais onde a história foi escrita e feita. A F1 e Barcelona estão muito ligadas, estamos testando aqui há décadas. Acho que todas as equipes escolhem Barcelona quando têm que escolher uma pista de testes."

"Voltaremos aqui no próximo ano porque temos novos regulamentos, novos carros e, mais uma vez, as equipes escolheram Barcelona porque, de certa forma, é a pista da F1. Acho que o circuito passou por algumas mudanças para se adequar aos padrões, então, nos últimos dois ou três anos, todas as instalações do paddock, as arquibancadas, tudo teve um novo nível. E Barcelona está aqui há duas ou três décadas e estará aqui nos próximos 10, 20, 30, 40 anos", continuou.

"E alguns dos locais estarão apenas momentaneamente no calendário e depois provavelmente desaparecerão novamente. Portanto, não podemos perder Barcelona", finalizou.

O atual campeão mundial Max Verstappen é um dos dois únicos pilotos a vencer em Barcelona nos últimos nove anos e conquistou a primeira vitória na F1 em sua primeira corrida pela Red Bull em 2016. Ele acredita que seria uma pena ver a corrida sair do calendário.

"Acho que, para a F1 em geral, seria uma perda, é claro, se essa pista fosse abandonada. Especialmente, eu acho, para os pilotos. Mas acho que até a experiência dos fãs é boa", disse ele.

Preparando-se para o 'Madring'

Layout de Madring para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1

Os organizadores confirmaram que o GP da Espanha de Fórmula 1 de 2026 será realizado em 57 voltas do circuito de Madring, com 5,4 quilômetros e 22 curvas, e também apresentaram uma versão digital no site.

O circuito de Madring, com várias referências à história de Madri e da Espanha, começará com uma reta de 589 metros, a segunda mais longa de todo o traçado. A partir da linha de largada, haverá uma sessão de 202 metros até a Curva 1, mas, em condições de corrida, espera-se que as Curvas 1 e 2 ofereçam algumas oportunidades de ultrapassagem, já que os carros diminuem a velocidade de 320 km/h para 100km/h na primeira chicane.

Carlos Sainz nasceu em Madri e se tornou embaixador da nova corrida, portanto, não foi surpresa quando ele falou empolgado de como acredita que a corrida na cidade natal será um "sucesso".

"Sou o embaixador - eles me nomearam embaixador do GP e vou tentar apoiar o circuito, a comunidade e torná-lo o melhor possível", disse ele. "Estou realmente ansioso porque acredito que Madri tem um enorme potencial como cidade e acho que cada vez mais pessoas em todo o mundo estão percebendo a sorte que temos de ter uma cidade como Madri. Acredito que será um sucesso."

PIASTRI dá TROCO em NORRIS e LIDERA sexta-feira em Barcelona; BORTOLETO é 17º

Watch: F1 AO VIVO: O dia de TREINOS na ESPANHA | SEXTA-LIVRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!