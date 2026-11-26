F1: Alonso fica de fora do dia de mídia do Catar por doença viral
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Fernando Alonso ficará fora do dia de mídia da Fórmula 1 em Losail nesta quinta-feira, antes do GP do Catar, enquanto se recupera de uma infecção viral.
O espanhol, bicampeão mundial, busca recuperar a condição física para participar do primeiro treino livre, marcado para sexta.
Em comunicado, a Aston Martin informou que Alonso contraiu a infecção perto do fim do fim de semana do GP de Las Vegas e apresentou evolução -- negativa -- no quadro.
A equipe prevê que o piloto retorne ao paddock na sexta: “Fernando perderá o dia de imprensa de hoje enquanto continua se recuperando de uma infecção viral contraída perto do fim do fim de semana do GP de Las Vegas. Ele está se recuperando bem, e a previsão é que retorne ao paddock na sexta-feira”.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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