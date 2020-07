Após um início ruim da temporada 2020 da Fórmula 1, que colocou a equipe no pelotão do meio devido a uma perda significativa de velocidade de reta, a Ferrari anunciou uma reestruturação do departamento técnico.

A equipe ocupa atualmente o quinto lugar no Mundial de Construtores após três corridas, impulsionada pelo impressionante segundo lugar de Charles Leclerc no GP da Áustria. Na prova passada, Sebastian Vettel e o monegasco foram, respectivamente, 6º e 11º.

Recentemente, o chefe da equipe, Mattia Binotto, disse que não haveriam demissões devido ao difícil início de temporada. Agora, a Ferrari anunciou uma reestruturação de sua equipe técnica, criando um novo departamento, de desenvolvimento de performance.

A reestruturação busca "conseguir um desenvolvimento de performance mais efetivo" ao "instituir uma cadeia de comando que é mais focada e simplificada, promovendo aos chefes de cada departamento os poderes necessários para atingir seus objetivos".

O departamento de desenvolvimento de performance será supervisionado por Enrico Cardile, que serviu como chefe de aerodinâmica e gerenciamento de projeto de carro da equipe.

"As outras áreas seguirão sem modificações, com Enrico Gualtieri encarregado da Unidade de Potência, Laurent Mekies como diretor esportivo e encarregado de atividades de pista, enquanto Simone Resta continuará a frente do departamento de engenharia de chassi", informou a equipe.

"Como sugerido há alguns dias, estamos fazendo mudanças no lado técnico da organização, para acelerar as áreas de design e desenvolvimento de performance do carro", explicou Binotto.

"Uma mudança de direção foi necessária para definir claramente as responsabilidades e viabilizar o progresso do trabalho, reafirmando a fé da empresa em seus talentos. O departamento de Enrico Cardile contará com a experiência de Rory Byrne e engenheiros reconhecidos como David Sanchez. Será a base para o desenvolvimento do carro".

"Acreditamos que o pessoal da Ferrari está no nível mais alto e não temos que invejar nossos rivais quanto a isso, mas precisamos fazer uma mudança decisiva, aumentando o nível em termos de responsabilidade para os chefes de departamento".

A Ferrari já reconhece que as dificuldades deverão continuar em 2021 já que os carros serão mantidos para contenção de gastos, com desenvolvimento limitado. Binotto reforçou que o foco da Ferrari é construir um projeto de longo prazo em Maranello que poderá ser bem-sucedido.

"Já dissemos isso várias vezes mas é necessário repetir: começamos a montar a fundação de um processo que deve levar a um novo e duradouro ciclo de vitórias. Vai levar algum tempo e vamos ter alguns reveses como o que estamos vivenciando agora em termos de resultado e performance".

"Porém, precisamos reagir a essas situações com força e determinação para voltarmos a ocupar o topo do esporte o mais rápido possível. É isso que queremos e que nossos fãs esperam de nós".

