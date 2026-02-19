Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

Ferrari 'assombra' F1 com solução inusitada durante testes no Bahrein; saiba mais

Equipe italiana inovou com asa 'rotativa' no carro guiado por Lewis Hamilton em Sakhir

Gianluca D'Alessandro Roberto Chinchero
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

A Ferrari continua introduzindo atualizações durante os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Depois da nova aleta localizada imediatamente após o escapamento de ontem, a equipe foi para a pista nesta quinta-feira com outra novidade na traseira, um detalhe que a diferencia de todos os outros carros do grid.

Leia também:

O regulamento concede às equipes uma ampla liberdade na gestão do mecanismo de abertura da asa traseira, e não é coincidência que interpretações muito diferentes tenham surgido nestas primeiras semanas.

Algumas equipes se mantiveram mais fiéis à antiga filosofia do DRS, mantendo o pivô de rotação na borda, enquanto outras optaram por uma abordagem alternativa, incluindo a Alpine, que adotou uma asa que se recolhe girando em torno da borda.

Ecco la fase di rotazione del flap posteriore, con la parte anteriore con i loghi HP che, proseguendo verso il basso, finirà per essere orientata verso il basso

Ecco la fase di rotazione del flap posteriore, con la parte anteriore con i loghi HP che, proseguendo verso il basso, finirà per essere orientata verso il basso

Foto di: AG Photo

Existem muitas soluções diferentes, mas no penúltimo dia de testes no Bahrein, a Ferrari surpreendeu a todos ao apresentar um sistema de acionamento da asa traseira completamente novo.

No SF-26 que foi para a pista esta manhã com Lewis Hamilton ao volante, a aba superior está 'invertida', uma solução sem paralelo com qualquer outra interpretação vista até agora. 

Qui il flap nella posizione chiusa: nel momento in cui l'ala posteriore viene aperta, la parte con lo sponsor HP finisce per essere orientata verso il basso, mentre quella posteriore verso l'alto

Qui il flap nella posizione chiusa: nel momento in cui l'ala posteriore viene aperta, la parte con lo sponsor HP finisce per essere orientata verso il basso, mentre quella posteriore verso l'alto

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A aba agora abre com um pivô localizado no centro, em vez de na área traseira como antes, o que movia apenas a borda frontal. Isso permite que toda a área traseira também se mova. Outra diferença é que agora, ao atingir a posição horizontal quando aberta, a aba continua girando e completa uma rotação completa. Na prática, a parte frontal da aba, com o logotipo da HP, acaba girando mais, apontando para baixo, enquanto a parte traseira, onde aparece o logotipo da IBM em azul, acaba apontando para cima.

 

Isso significa que a borda de fuga, quando a asa está aberta, que coincide com a borda de ataque quando a asa está fechada, assume um perfil completamente diferente. Isso cria uma espécie de expansão, com a parte frontal central do flap tornando-se o elemento guia para os fluxos de ar de saída.

Não é coincidência que, para realizar a rotação, o atuador central na asa principal que a elevava não esteja mais presente; em vez disso, foi utilizado um sistema diferente, localizado nas placas laterais.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

