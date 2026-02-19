A Ferrari continua introduzindo atualizações durante os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Depois da nova aleta localizada imediatamente após o escapamento de ontem, a equipe foi para a pista nesta quinta-feira com outra novidade na traseira, um detalhe que a diferencia de todos os outros carros do grid.

O regulamento concede às equipes uma ampla liberdade na gestão do mecanismo de abertura da asa traseira, e não é coincidência que interpretações muito diferentes tenham surgido nestas primeiras semanas.

Algumas equipes se mantiveram mais fiéis à antiga filosofia do DRS, mantendo o pivô de rotação na borda, enquanto outras optaram por uma abordagem alternativa, incluindo a Alpine, que adotou uma asa que se recolhe girando em torno da borda.

Ecco la fase di rotazione del flap posteriore, con la parte anteriore con i loghi HP che, proseguendo verso il basso, finirà per essere orientata verso il basso Foto di: AG Photo

Existem muitas soluções diferentes, mas no penúltimo dia de testes no Bahrein, a Ferrari surpreendeu a todos ao apresentar um sistema de acionamento da asa traseira completamente novo.

No SF-26 que foi para a pista esta manhã com Lewis Hamilton ao volante, a aba superior está 'invertida', uma solução sem paralelo com qualquer outra interpretação vista até agora.

Qui il flap nella posizione chiusa: nel momento in cui l'ala posteriore viene aperta, la parte con lo sponsor HP finisce per essere orientata verso il basso, mentre quella posteriore verso l'alto Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A aba agora abre com um pivô localizado no centro, em vez de na área traseira como antes, o que movia apenas a borda frontal. Isso permite que toda a área traseira também se mova. Outra diferença é que agora, ao atingir a posição horizontal quando aberta, a aba continua girando e completa uma rotação completa. Na prática, a parte frontal da aba, com o logotipo da HP, acaba girando mais, apontando para baixo, enquanto a parte traseira, onde aparece o logotipo da IBM em azul, acaba apontando para cima.

Isso significa que a borda de fuga, quando a asa está aberta, que coincide com a borda de ataque quando a asa está fechada, assume um perfil completamente diferente. Isso cria uma espécie de expansão, com a parte frontal central do flap tornando-se o elemento guia para os fluxos de ar de saída.

Não é coincidência que, para realizar a rotação, o atuador central na asa principal que a elevava não esteja mais presente; em vez disso, foi utilizado um sistema diferente, localizado nas placas laterais.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!