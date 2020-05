Ferrari confirma contratação de Sainz para temporada 2021 da F1

Conforme antecipado pelo Motorsport.com nesta terça-feira, o espanhol Carlos Sainz será o substituto do alemão Sebastian Vettel na Ferrari a partir da temporada 2021 da Fórmula 1. A confirmação foi feita nesta manhã pela escuderia italiana.

A contratação de Sainz, que seguirá na McLaren até o fim de 2020, vem após o anúncio de que Vettel e o time de Maranello não renovariam. A saída do tetracampeão mundial foi confirmada pela Ferrari nesta terça.

O alemão correu pela equipe vermelha desde o começo da temporada 2015, disputando um total de 101 GPs da categoria máxima do automobilismo mundial pela escuderia. Entretanto, Vettel fracassou na missão de conquistar um título pela Ferrari.

Já Sainz, que tem apenas um pódio na F1, conquistado no GP do Brasil de 2019, será o primeiro piloto espanhol da Ferrari desde Fernando Alonso, que defendeu a representação italiana entre 2010 e 2014, sendo substituído justamente por Vettel.

A motivação da troca, na época, foi exatamente a falta de conquistas por parte de Alonso, que fora contratado para recolocar a Ferrari no topo. Entretanto, Vettel, tetracampeão pela Red Bull, não conseguiu 'superar' o rival espanhol, detentor de dois títulos pela Renault.

De todo modo, caberá à dupla Sainz e Charles Leclerc (o monegasco tem contrato com a Ferrari até o fim da temporada 2024) a missão de conquistar um campeonato pela escuderia. O último título do time vermelho foi em 2008, no Mundial de Construtores.

Já na disputa entre pilotos, o último campeão pela Ferrari se consagrou na temporada anterior, 2007, quando o finlandês Kimi Raikkonen superou o próprio Alonso e o britânico Lewis Hamilton, representantes da McLaren, por apenas um ponto na tabela.

Confira o anúncio oficial da Ferrari

"Carlos Sainz correrá pela Escuderia Ferrari em 2021 e 2022".

O chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto comentou a chegada do jovem espanhol.

"Tenho o prazer de anunciar que Carlos se juntará a Escuderia Ferrari a partir do campeonato de 2021. Com cinco temporadas de experiência, Carlos provou ser muito talentoso e mostrou que tem a capacidade técnica e os atributos certos para torná-lo um piloto que se ajusta perfeitamente à nossa família".

"Acreditamos que uma dupla de pilotos com o talento e a personalidade de Charles e Carlos, a mais jovem nos últimos cinquenta anos da Scuderia, será a melhor combinação possível para nos ajudar a alcançar os objetivos que estabelecemos ".

Quem é Carlos Sainz Jr?

O piloto espanhol de 25 anos é filho do lendário Carlos Sainz, vencedor de dois títulos do Campeonato Mundial de Rali (WRC) e tricampeão do Rally Dakar - a última conquista do patriarca, inclusive, foi em 2020.

Já o herdeiro do clã focou sua carreira nos monopostos e estreou na F1 pela Toro Rosso em 2015, tendo como companheiro Max Verstappen. A dupla chegou a forjar uma rivalidade, mas o holandês logo 'subiu' para a Red Bull, no começo de 2016.

Sainz seguiu na Toro Rosso até outubro de 2017, quando foi para a Renault como novo companheiro do alemão Nico Hulkenberg, em substituição ao britânico Jolyon Palmer. O espanhol ficaria no time francês até o fim de 2018, quando voltou a trocar de escuderia.

A casa de Sainz em 2019 foi a McLaren, que o contratou como 'líder' da equipe em substituição ao compatriota Alonso, que deixara a F1 no final da temporada anterior. Na representação britânica, teve como companheiro o novato inglês Lando Norris.

A dupla solidificou a evolução da McLaren e o espanhol foi premiado com o top-3 no GP do Brasil, após punição a Hamilton. O piloto da Mercedes chegou em terceiro, mas tomou gancho por toque no tailandês Alex Albon, da Red Bull, 'deixando' o pódio para Sainz.

Além da trajetória na F1, o novo piloto da Ferrari teve destaque em categorias juniores de monopostos. Ele foi campeão da Fórmula Renault 3.5 em 2014 e conquistou a Fórmula Renault 2.0 NEC em 2011.

Ferrari está próxima de completar 1000 GPs; relembre os carros e pilotos da equipe

Galeria Lista 1950: Ferrari 125 1 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giovanni Bracco, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Peter Whitehead 1950-1951: Ferrari 375 2 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Piloto: Alberto Ascari, Dorino Serafini, Luigi Villoresi, Piero Taruffi, Jose Froilan Gonzalez, Chico Landi 1952-1953: Ferrari 500 3 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, André Simon, Piero Taruffi, Luigi Villoresi 1953-1954: Ferrari 553 Squalo 4 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Piero Carini, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Robert Manzon 1954-1955: Ferrari 625 5 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1955-1956: Ferrari 555 Supersqualo 6 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Giuseppe Farina, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1956-1957: Lancia-Ferrari D50 7 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Luigi Musso, André Pilette, Wolfgang von Trips 1957: Lancia-Ferrari 801 8 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Luigi Musso, Cesare Perdisa, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips 1958-1960: Ferrari 246 9 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Ritchie Ginther, Jose-Froilan Gonzalez, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso, Wolfgang von Trips 1960: Ferrari 246P 10 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Ritchie Ginther 1961-1962: Ferrari 156 11 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Phil Hill, Willy Mairesse, Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Wolfgang von Trips 1963: Ferrari 156/63 12 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Willy Mairesse, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1964-1965: Ferrari 158 13 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, John Surtees, Nino Vaccarella 1964-1965: Ferrari 1512 14 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Pedro Rodriguez, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1966: Ferrari 246/66 15 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti 1966-1967: Ferrari 312 16 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1967-1968: Ferrari 312/67 17 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Lorenzo Bandini, Derek Bell, Andrea de Adamich, Jacky Ickx, Ludovico Scarfiotti, Jonathan Williams 1968-1969: Ferrari 312/68 18 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Derek Bell, Jacky Ickx, Pedro Rodriguez 1969: Ferrari 312/69 19 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Tino Brambilla, Pedro Rodriguez 1969-1971: Ferrari 312B 20 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Mario Andretti, Ignazio Giunti, Jacky Ickx, Clay Regazzoni 1971-1973: Ferrari 312B/2 21 / 75 Foto de: Lucien Harmegnies Piloto: Mario Andretti, Nanni Galli, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Clay Regazzoni 1973: Ferrari 312B3-73 22 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jacky Ickx, Arturo Merzario 1974-1975: Ferrari 312B3-74 23 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1975-1976: Ferrari 312T 24 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1976-1978: Ferrari 312T2 25 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve 1978-1979: Ferrari 312T3 26 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1979: Ferrari 312T4 27 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1980: Ferrari 312T5 28 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1981: Ferrari 126CK 29 / 75 Foto de: Ercole Colombo Piloto: Didier Pironi, Gilles Villeneuve 1982: Ferrari 126C2 30 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Mario Andretti, Didier Pironi, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve 1983: Ferrari 126C2B 31 / 75 Foto de: Ercole Colombo Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1983: Ferrari 126C3 32 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1984: Ferrari 126C4 33 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Rene Arnoux 1985: Ferrari 156/85 34 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, René Arnoux, Stefan Johansson 1986: Ferrari 156/85 35 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Stefan Johansson 1987: Ferrari F1-87 36 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1988: Ferrari F1-87/88C 37 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1989: Ferrari 640 38 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Gerhard Berger, Nigel Mansell 1990: Ferrari 641 39 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Alain Prost 1991: Ferrari 642 40 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Alain Prost 1991: Ferrari 643 41 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gianni Morbidelli, Alain Prost 1992: Ferrari F92A 42 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli, Nicola Larini 1992: Ferrari F92AT 43 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli 1993: Ferrari F93A 44 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1994: Ferrari 412T1 45 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger, Nicola Larini 1994: Ferrari 412T1B 46 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1995: Ferrari 412T2 47 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1996: Ferrari F310 48 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1997: Ferrari F310B 49 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1998: Ferrari F300 50 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1999: Ferrari F399 51 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Eddie Irvine, Mika Salo, Michael Schumacher 2000: Ferrari F1-2000 52 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2001-2002: Ferrari F2001 53 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2002-2003: Ferrari F2002 54 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2003: Ferrari F2003-GA 55 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2004: Ferrari F2004 56 / 75 Foto de: Bridgestone Corporation Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2005: Ferrari F2005 57 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2006: Ferrari 248F1 58 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Michael Schumacher 2007: Ferrari F2007 59 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2008: Ferrari F2008 60 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2009: Ferrari F60 61 / 75 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2010: Ferrari F10 62 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2011: Ferrari F150 63 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2012: Ferrari F2012 64 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2013: Ferrari F138 65 / 75 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2014: Ferrari F14 T 66 / 75 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos: Fernando Alonso, Kimi Räikkönen 2015: Ferrari SF-15T 67 / 75 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2016: Ferrari SF16-H 68 / 75 Foto de: Pirelli Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2017: Ferrari SF70H 69 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2018: Ferrari SF71H 70 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2019: Ferrari SF90 71 / 75 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc, Sebastian Vettel 2020: Ferrari SF1000 72 / 75 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc e Sebastian Vettel 2020: Ferrari SF1000 73 / 75 Foto de: Ferrari 2020: Ferrari SF1000 74 / 75 Foto de: Ferrari 2020: Ferrari SF1000 75 / 75 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Mattia Binotto e Sebastian Vettel

Massa relembra dia em que Kimi "encheu a lata" e 'zoou' Schumi em evento da Ferrari

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.