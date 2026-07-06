Ferrari conquista 250ª vitória na F1; veja números
Triunfo de Charles Leclerc no GP da Grã-Bretanha fez equipe alcançar marco histórico
A Ferrari vem buscando um título mundial desde 2008 no campeonato de construtores e desde 2007 no campeonato de pilotos, mas continua sendo a equipe de maior sucesso na Fórmula 1. Vencedor do GP da Grã-Bretanha no domingo, Charles Leclerc permitiu até mesmo que a Scuderia alcançasse um novo marco simbólico: a vitória número 250.
Tal feito foi alcançado no mesmo circuito onde, 75 anos antes, a Scuderia havia conquistado sua primeira vitória. Naquela ocasião, o triunfo foi obra de José Froilán González, com o argentino vencendo a bordo de uma Ferrari 375.
Participante do campeonato desde sua criação, em 1950, a Ferrari inscreveu-se na lista de participantes de 1.131 GPs até o momento. Em outras palavras, a equipe agora liderada por Fred Vasseur venceu mais de uma em cada cinco corridas (22,10%) nesse período.
Atrás da Ferrari, a McLaren soma 203 vitórias na F1 e a Mercedes, 138, com uma impressionante taxa de sucesso de 39% para a montadora alemã.
No circuito inglês, a segunda vitória da equipe de Maranello na temporada, após a de Lewis Hamilton em Barcelona, ocorreu sob o olhar do presidente John Elkann.
José Froilán González, Ferrari 375
Foto: Motorsport Images
“Esta é a 250ª vitória da Ferrari, e a primeira aconteceu aqui, em Silverstone”, disse Elkann à Sky Itália. “Isso mostra o quanto este dia é importante para nossa história e, acima de tudo, para o presente e o futuro".
“Coisas incríveis acontecem quando todos trabalham juntos na Ferrari, desde nossos pilotos excepcionais, como Charles, que fez uma corrida fantástica, ou Lewis, até toda a equipe, tanto em Maranello quanto aqui na pista".
Para Leclerc, esta é a nona vitória na F1 e com as cores da Ferrari. O monegasco se junta a Rubens Barrichello no oitavo lugar entre os pilotos com mais vitórias pela Scuderia.
Ele também soma 27 poles (das quais apenas 15% foram convertidas em vitórias), uma categoria em que apenas Michael Schumacher teve melhor desempenho, com 58 poles. Niki Lauda, o terceiro piloto mais bem-sucedido da Ferrari nas classificações, tem 23.
Ainda em segundo lugar no campeonato de construtores, a Ferrari recuperou 20 pontos da Mercedes graças ao resultado em Silverstone. No entanto, a equipe italiana ainda apresenta um déficit significativo de 78 pontos em relação ao líder da classificação, enquanto Hamilton e Leclerc ocupam o terceiro e o quarto lugares no campeonato de pilotos.
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