Em 2020, a Ferrari sofreu sua temporada menos competitiva da história recente. A sexta posição da Scuderia no campeonato de construtores foi o pior resultado da equipe desde o décimo lugar de 1980.

Os pilotos Charles Leclerc e Sebastian Vettel conseguiram apenas três pódios, já que a equipe sofria de falta de desempenho aerodinâmico e do motor com o SF1000.

Embora a Ferrari tenha a chance de apresentar uma unidade de força totalmente nova para o início da temporada de 2021, as medidas de redução de custos do esporte após a crise de COVID-19 significam que as equipes terão que continuar usando seus chassis atuais na próxima temporada.

O desenvolvimento aerodinâmico é permitido, mas outras mudanças significativas nos carros estão sujeitas a um sistema de token restritivo.

Apesar das opções mais limitadas para fazer uma revisão dramática de seu carro, a Ferrari está confiante de que aprendeu muitas lições valiosas que serão mantidas em 2021.

"Houve muitas conquistas pequenas e muito significativas no ano, que passaram despercebidas porque estávamos na retaguarda", disse o diretor esportivo da equipe, Laurent Mekies, que foi o membro mais antigo da equipe Ferrari no GP de Abu Dhabi, na ausência do chefe da equipe Mattia Binotto.

“É algo que esperançosamente nos tornará mais fortes e que materemos para o próximo ano.”

“O que tiramos disso é, mesmo em tempos tão difíceis, em condições tão globalmente difíceis, a maneira como tentamos e ultrapassamos nossos limites.”

“Quando você volta lá, você desce para correr mais riscos, os pilotos correm mais riscos, a equipe corre mais riscos porque é isso que você tem que fazer para conseguir um bom resultado.”

"Esse tipo de saída da zona de conforto, se você pode chamar de zona de conforto, certamente nos tornará mais fortes no futuro."

A Ferrari anunciou anteriormente que usaria ambos os tokens de desenvolvimento para redesenhar a traseira do carro em uma tentativa de melhorar a sinergia entre o chassi e o desenvolvimento mais recente da aerodinâmica do SF1000.

A especificação 2020 do carro provou ser difícil de pilotar em comparação com alguns de seus rivais, com Leclerc e particularmente a partida de Sebastian Vettel muitas vezes lutando para se familiarizar com suas máquinas.

Enquanto Leclerc conduzia uma forte temporada para terminar em oitavo, Vettel encerrou seus seis anos na Ferrari com um decepcionante 13º lugar no campeonato de pilotos.

Mekies explicou que a Ferrari percebeu logo no início que a temporada de 2020 seria "extremamente difícil", mas que a natureza comprimida da temporada afetada pelo COVID-19 significava que levaria muito tempo para corrigir seus problemas.

"Em Barcelona [nos testes de inverno] percebemos rapidamente que tínhamos sérias preocupações sobre alguns aspectos do desempenho do carro", acrescentou Mekies.

“Por isso sabíamos que ia ser muito difícil. Não sabíamos ainda naquela altura quanto tempo demoraria para os compreendermos totalmente e menos ainda para os corrigir.”

"Acho que havia indícios de que a temporada seria extremamente difícil, como acabou sendo."

Reportagem adicional de Oleg Karpov



Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Entenda os FATORES que fizeram RED BULL optar por PÉREZ ao lado de VERSTAPPEN

Your browser does not support the audio element.

Related video