Após Sebastian Vettel confirmar que será piloto da Aston Martin/Racing Point na temporada 2021 da Fórmula 1, o atual e futuro ex-time do piloto, a Ferrari, parabenizou o tetracampeão mundial por seguir no grid da categoria máxima do automobilismo.

O chefe da escuderia italiana, Mattia Binotto, inclusive afirmou que a Ferrari dispensou Vettel com bastante antecedência para que o alemão pudesse buscar uma vaga para o ano que vem com mais tranquilidade.

Foi o que o dirigente declarou nesta sexta-feira, depois do segundo treino livre para o GP da Toscana, que celebra a 1000ª prova da Ferrari na F1. Em entrevista coletiva, Binotto explicou a situação do competidor de 33 anos: “Estamos muito felizes por esta conclusão. Na verdade, contamos a ele sobre nossa decisão bem cedo para que ele pudesse encontrar um lugar em 2021, então, estou feliz por ele como pessoa."

“Acho que é ótimo para a F1 que Seb seja parte do grid, porque ele ainda é um tetracampeão e um piloto fantástico. Ele irá bem na Aston Martin? Acho que sim. Espero que ele vá bem. Acho que podemos desafiá-lo no ano que vem e estar à frente”, brincou Binotto.

O chefe de equipe assumiu o comando da Ferrari em 2019, substituindo Maurizio Arrivabene, e viu Vettel deixar de ser o principal piloto da escuderia após a afirmação do monegasco Charles Leclerc, que superou o tetracampeão na temporada passada da F1.

Foi o primeiro ano de Leclerc com a Ferrari, mas bastou para a equipe apostar no monegasco, que passou a ter rivalidade com Vettel, e renovar com o jovem de 22 anos até o fim de 2024. O substituto do alemão será o espanhol Carlos Sainz, hoje da McLaren. Ele fica até o fim de 2022.

