Nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em 2020, realizados no circuito de Barcelona em fevereiro, a Ferrari vai usar a mesma estratégia utilizada pelo seu principal rival, a Mercedes, com o W10 em 2019.

Serão produzidos dois chassis, um para cada sessão de testes. O primeiro é o que será apresentado no dia 11 de fevereiro e será usado entre 19 e 21 de fevereiro. O outro estará presente entre 27 e 29 do mesmo mês e será usado pela equipe italiana no GP da Austrália.

A proposta é a mesma utilizada pelos alemães em 2019. A Ferrari chegou à conclusão de que é melhor congelar o desenvolvimento aerodinâmico antes da apresentação. Assim, a primeira versão, que pode ser definida como padrão, será útil para avaliar a consistência e confiabilidade do carro. No ano passado, o SF90 estreou na Espanha com uma configuração que já contava com o pacote aerodinâmico usado em Melbourne.

Os técnicos em Maranello avaliarão se as peças atendem às expectativas do projeto, chamado por enquanto de “671”, e se os pneus se adaptam a essa Ferrari, revisada após os problemas surgidos no ano passado.

Portanto, a verdadeira Ferrari só poderá ser avaliada na segunda semana de testes de pré-temporada, quando o pacote aerodinâmico mais avançado for lançado. Só então será possível estabelecer uma comparação com Mercedes e Red Bull.

Assim como a Mercedes no ano passado, as mudanças que serão vistas não serão o resultado da coleta de dados da primeira semana de testes, mas sim a introdução do que deve ser a aparência aerodinâmica definitiva da corrida inaugural.

GALERIA: Relembre todos os carros da Ferrari na F1