A Fórmula 1 está de volta após uma semana de folga com uma das pistas favoritas dos fãs, Spa-Francorchamps, para o GP da Bélgica.

Esta será a 10ª etapa de 2026 e a primeira de uma sequência de duas corridas consecutivas, antes que o fim do GP da Hungria decrete o início da pausa de meio de temporada.

Então, aqui estão cinco coisas para ficar de olho no GP da Bélgica de F1.

Os temores dos pilotos em relação ao gerenciamento de bateria em Spa se concretizarão?

Aqueles que existem apenas para postar “Fórmula Gestão de Bateria” nos vídeos de resumo das corridas de F1 no YouTube podem ter a oportunidade de copiar e colar seus comentários sob o vídeo deste ano do Circuito de Spa-Francorchamps.

Muitos dos pilotos sugeriram que o GP da Bélgica pode se desenrolar de maneira semelhante a Silverstone, em que a gestão de energia mais uma vez será um fator determinante ao longo da volta.

Na saída da La Source, temos a longa zona de aceleração que passa pela Eau Rouge, Raidillon e a reta Kemmel, sem nenhuma chance de recarga até os carros chegarem a Les Combes. Há uma pequena oportunidade para recarregar aqui, mas é provável que vejamos o uso da energia em Pouhon, seguido de uma breve tirada de pé, em seguida, mais uso em Blanchimont.

Dada a natureza de velocidade média a alta de muitas das curvas, será difícil recarregar totalmente ao longo da volta, como foi o caso em Silverstone. Eles terão que esperar pela chicane e por La Source para conseguir uma recuperação significativa de energia.

Portanto, você verá os pilotos escolhendo onde usar a energia e onde economizá-la. Espere que a maioria economize energia para a reta de Kemmel e Blanchimont, o que pode fazer com que o resto da volta pareça um pouco monótono.

Esse é o pior cenário possível, pelo menos. Se há algo claro, é que os pilotos gostam de pintar o quadro mais sombrio e depois se surpreendem ao ver que os níveis de energia não estavam tão ruins assim.

Silverstone correu bem em grande parte e, claro, alguns carros ficaram sem bateria, mas não foi tão terrível quanto se dizia. Não vai ser fácil para os pilotos, é verdade, mas não acho que vai ser nem de longe tão exagerado quanto a afirmação de Fernando Alonso de que os carros da Fórmula 2 serão mais rápidos. Mas talvez eles sejam mais rápidos que o Aston Martin…

- Jake Boxall-Legge

Kimi Antonelli precisa se recuperar onde tudo deu errado no ano passado

Há pouco mais de um mês, Kimi Antonelli estava em alta, conquistando sua quinta vitória consecutiva no GP de Mônaco e liderando o campeonato mundial com 66 pontos de vantagem. Mas nas últimas três etapas, Antonelli marcou menos pontos do que todos os outros sete pilotos das quatro principais equipes.

É claro que isso se deveu em grande parte ao azar, com falhas mecânicas em Barcelona e Silverstone, mas a vantagem do italiano sobre seu companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, diminuiu, mesmo assim, para 25 pontos.

Antonelli, portanto, precisa se recuperar neste fim de semana em Spa-Francorchamps, uma pista onde conquistou tantos sucessos nas categorias de formação e, ainda assim, passou por um fim de semana tão difícil em sua temporada de estreia.

Há um ano, na Bélgica, o jovem italiano não conseguiu passar do Q1 em ambas as sessões de classificação, terminando em 17º no sprint e em 16º na corrida principal. O Antonelli de 2026, no entanto, é um produto mais confiante e mais completo, então não há motivo para que ele não consiga deixar essa lembrança indesejada para trás.

- Ben Vinel

Mais um teste para a Red Bull no circuito de F1 favorito de Max Verstappen

Normalmente, o GP da Bélgica seria uma das corridas que Max Verstappen mais espera. Nurburgring ocupa um lugar especial para ele, mas, no calendário atual da F1, Spa-Francorchamps está no topo de seu ranking – assim como para muitos outros pilotos.

Este ano, porém, duas coisas estão diferentes. Em primeiro lugar, espera-se que o circuito das Ardenas volte a ser uma experiência difícil para os pilotos em termos de gerenciamento de energia. Assim como Silverstone, Spa é o que o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, costuma descrever como um “circuito que consome muita energia”.

Como resultado, Spa deve parecer diferente dos anos anteriores, ao mesmo tempo em que promete ser mais um teste difícil para a Red Bull.

O chefe de equipe, Laurent Mekies, admitiu em Silverstone que sua equipe enfrenta dificuldades sempre que a gestão de energia se torna ainda mais importante do que o habitual, e esse será mais uma vez o caso na Bélgica.

A Red Bull parece apresentar deficiências no sistema elétrico de sua unidade de potência, mas, sem um uso do ADUO, não há nada que a equipe possa fazer para resolver o problema.

Por fim, há o escrutínio contínuo em torno da asa traseira 'macarena' da Red Bull. Tanto a equipe quanto a FIA estão reavaliando o conceito para garantir que ele cumpra integralmente todos os requisitos de segurança, algo que terá mais importância do que nunca em uma pista de alta velocidade como Spa.

Spa tem todos os ingredientes para se tornar mais um fim de semana frustrante para a Red Bull, o que é exatamente o que a equipe de Milton Keynes vai querer evitar, com o futuro de Verstappen ainda longe de ser certo.

- Ronald Vording

A Ferrari conseguirá provar que seu progresso é real e desafiar a Mercedes?

A Ferrari pode analisar seus resultados recentes e destacar o fato de ter vencido duas das últimas três corridas, mas há sempre mais a se levar em conta do que simplesmente olhar para a tabela de classificação.

Lewis Hamilton foi um vencedor merecedor em Barcelona, mas, apenas uma corrida depois, terminou 26 segundos atrás de Russell na Áustria, com Charles Leclerc mais 45s atrás.

Em Silverstone, a Scuderia se recuperou, com Leclerc conquistando uma vitória merecida. No entanto, permanecem as dúvidas sobre o que poderia ter acontecido se a calota de Antonelli não tivesse quebrado.

O sinal encorajador para a Ferrari é que Spa é, sem dúvida, mais semelhante a Silverstone do que ao Red Bull Ring, embora apresente um desafio muito diferente por si só. A questão principal será se a Ferrari conseguirá, mais uma vez, encontrar maneiras de compensar seu déficit de potência, com a equipe italiana planejando mudanças específicas na traseira de seu SF-26 para o GP da Bélgica.

Por outro lado, embora Toto Wolff tenha afirmado que prefere um carro rápido, mas pouco confiável, do que o contrário, a Mercedes não pode se dar ao luxo de continuar sofrendo com problemas mecânicos. Resta saber se a solução desses problemas terá algum impacto no desempenho de Antonelli e Russell.

Após Silverstone, Wolff e o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, basicamente passaram a pressão de um para o outro ao discutirem as chances da Ferrari de disputar com a Mercedes em 2026. Spa deve fornecer uma indicação muito mais clara de onde a Scuderia realmente se encontra.

- Federico Faturos

Racing Bulls busca consolidação, enquanto a Alpine tenta se recuperar

As coisas podem mudar rapidamente na F1. Não faz muito tempo que a Alpine parecia ter vantagem no meio do pelotão, com Franco Colapinto liderando a disputa atrás das equipes de ponta em Miami e no Canadá, terminando 14 segundos à frente de Liam Lawson em Montreal.

Isso foi seguido pelo brilhante – e oportunista – pódio de Pierre Gasly em Mônaco, que continua indefinido, deixando a Alpine com uma vantagem de 15 pontos sobre a Racing Bulls, em quinto lugar no campeonato de construtores.

Três GPs depois, essa vantagem foi reduzida a apenas um ponto após uma série de desempenhos sólidos da equipe de Faenza, cujo pacote de atualizações introduzido em Montreal proporcionou exatamente o avanço que se esperava.

Em contrapartida, as últimas modificações da Alpine não surtiram o efeito esperado. Silverstone foi particularmente preocupante, com Colapinto descrevendo o A526 como “simplesmente muito lento” depois que a equipe chegou a ficar atrás até mesmo da Audi em ritmo absoluto, enquanto Lawson observou que tudo o que foi incorporado ao carro “tem sido positivo e está funcionando bem”.

Com várias das equipes líderes ainda enfrentando problemas de confiabilidade, ser o melhor entre os demais tornou-se cada vez mais valioso. A questão agora é se a Racing Bulls conseguirá manter esse ímpeto em Spa, ou se a Alpine tem uma resposta pronta.

- Federico Faturos

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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